Ucrania.- AMP.- Mueren dos personas en ataques de Ucrania contra regiones fronterizas de Rusia

Archivo - RUSSIA, BELGOROD - AUGUST 14, 2025: Servicemen guatd the site of a Ukrainian drone strike - Europa Press/Contacto/Anton Vergun - Archivo

MADRID, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto este viernes a causa de ataques lanzados por el Ejército de Ucrania contra dos regiones rusas situadas en la frontera, según han denunciado las autoridades locales, en medio de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

El Centro de Operaciones de Emergencias de Bélgorod ha indicado que una de las víctimas es una mujer alcanzada en un ataque con proyectiles contra la capital provincial, la homónima Bélgorod, un ataque que ha dejado además "graves daños" en la infraestructura energética de la localidad.

Así, ha manifestado que el ataque ha causado interrupciones en el suministro del servicio eléctrico y de agua a los habitantes de la ciudad y otros municipios, según un comunicado en redes sociales por parte de la entidad regional, que ha afirmado estar "recabando información sobre otras consecuencias".

Por su parte, el gobernador de Briansk, Yegor Kovalchuk, ha afirmado que un hombre ha muerto por el impacto de un dron en Borshchovo, mientras que otras dos personas han resultado heridas en sendos ataques con drones contra Churovichi y Suzemka. Ambas personas han sido hospitalizadas, sin detalles sobre la gravedad de su estado.

En un otro incidente, el gobernador prorruso de Zaporiyia, Yevhen Balitski, ha denunciado un ataque con drones contra un mercado en la localidad de Tokmak, ocupada por las tropas rusas en el marco de la invasión, al tiempo que ha afirmado que varios heridos han sido hospitalizados.

El Ministerio de Defensa ruso ha manifestado en un comunicado que durante las últimas horas han sido derribados 155 drones lanzados por Ucrania en varias regiones del país, entre ellas Moscú, así como en aguas del mar de Azov, el mar Negro y la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, un paso no reconocido por la comunidad internacional.