Ucrania.- AMP.- Mueren dos personas en bombardeos rusos contra Járkov (Ucrania), cerca de la frontera con Rusia

October 12, 2026, Kharkiv, Ukraine: KHARKIV, UKRAINE, OCTOBER 12, 2026: Emergency workers conduct rescue operations at a residential building damaged in a Russian strike in Kharkiv's Kholodnohirskyi district. A firefighter was injured by falling concrete - Andrew Cling / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto y otras diez han resultado heridas en ataques rusos durante la noche del lunes contra la ciudad ucraniana de Járkov, donde continúan las operaciones de búsqueda y rescate ante el temor de que "haya otra persona atrapada" bajo los escombros.

"Se ha encontrado un cuerpo bajo los escombros de una casa en el distrito de Jolodnohirsk; continúa la operación de búsqueda y rescate", ha afirmado en redes en las primeras horas del martes el alcalde de Járkov, Igor Terejov.

Poco después, ha agregado que "se ha hallado otro cuerpo bajo los escombros del mismo edificio y existe la posibilidad de que haya otra persona atrapada debajo". "Además de los dos fallecidos, se sabe que diez personas resultaron heridas en el bombardeo vespertino", ha indicado.

El ataque ha alcanzado "zonas residenciales e infraestructura civil" de los distritos de Jolodnohirski y Shevchenkivski, ha informado también en redes el Servicio de Emergencias estatal, que ha alertado de que "uno de los misiles impactó en un edificio residencial de cuatro plantas, destruyendo completamente la entrada".

"Es posible que haya personas atrapadas bajo los escombros", ha apuntado el órgano, manifestando que "continúan las labores de extinción de incendios y rescate de emergencia", mientras prestan servicio "unidades del Servicio Estatal de Emergencias, especialistas en desactivación de explosivos, equipos cinológicos, agentes de la Policía Nacional, personal médico, voluntarios y servicios municipales".

La Fuerza Aérea ucraniana ha indicado que las tropas rusas han lanzado durante las últimas horas cinco misiles balísticos, nueve misiles con munición de racimo y 108 drones contra el país, antes de indicar que 88 de los aparatos no tripulados han sido interceptados por los sistemas de defensa antiaérea.

Sin embargo, han impactado que se han registrado impactos de drones en 17 puntos del país, así como la caída de fragmentos de los derribos en otros siete, al tiempo que ha subrayado que también ha habido impactos de munición de racimo en la ciudad de Járkov. "El ataque continúa, dado que hay numerosos drones en el espacio aéreo", ha alertado.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha confirmado ataques con "armas de precisión" y drones contra "empresas del complejo militar-industrial, centros logísticos, infraestructura ferroviaria y portuaria y buques implicados en la entrega de carga militar a Ucrania".

Entre estos objetivos atacados figura un "almacén de locomotoras" en la capital, Kiev, así como un centro logístico y un almacén de drones en Mikolaiv. Además, un buque ha sufrido daños en el estuario del Bug, siempre según la versión de la cartera de Defensa de Rusia.

Por último, ha subrayado que los sistemas de defensa antiaérea del país han derribado un total de 604 drones lanzados por Ucrania durante las últimas horas contra varias regiones, entre ellas la de Moscú, así como sobre aguas del mar de Azov, sin pronunciarse sobre posibles daños materiales o víctimas en el país euroasiático.