Ucrania.- AMP.- Mueren dos personas, incluido un niño, en un ataque de Rusia con misiles y drones contra Kiev (Ucrania)

September 28, 2026, Kyiv, Ukraine: Firefighters work at the site of a Russian jet-powered drone strike, amid Russia's attack on Ukraine. The building of the private medical clinic Dobrobut burns following a second Russian drone strike on central Kyiv, app - Aleksandr Gusev / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han perdido la vida, entre ellas un menor, y cuatro más han resultado heridas durante la madrugada de este miércoles como consecuencia de una nueva serie de ataques aéreos perpetrados por las Fuerzas Armadas rusas en Kiev, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

La agresión ha comenzado después de que la Fuerza Aérea ucraniana alertara de la aproximación de misiles balísticos hacia la capital. Más tarde, en torno a las 3.00 horas (hora local), las autoridades de Kiev registraron más de una decena de explosiones en distintos puntos de la ciudad.

"En el distrito de Obolón, se ha producido un incendio en un edificio comercial. En el distrito de Golosiyiv, un almacén está en llamas. Los servicios de emergencia se dirigen a los lugares de los incidentes", comunicó el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, en un escueto mensaje compartido a través de redes sociales.

Cerca de las 3.40 horas se produjo una nueva oleada de detonaciones, actualizó más tarde el diario ucraniano 'The Kyiv Independent'.

Fuentes del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania citadas por el mismo medio han notificado que parte de los daños y las víctimas registradas en la capital se han concentrado en el distrito de Sviatoshinski y han advertido de incendios en un edificio no residencial y en un almacén del distrito de Podilski.

En la localidad de Vishorod, un menor ha sido encontrado muerto entre los restos de una vivienda alcanzada durante uno de los ataques, en el que además un hombre y una mujer han resultado heridos.

En Bucha, los ataques han ocasionado daños en tres viviendas, once vehículos y dos almacenes, según ha detallado el jefe de la Administración Militar de la región de Kiev, Timur Tkachenko, también vía Telegram. No obstante, por el momento, las autoridades no han ofrecido un balance definitivo sobre la magnitud de los daños ocasionados en el conjunto de la región.

La Fuerza Aérea ucraniana ha especificado que las fuerzas rusas han lanzado 188 drones y varios misiles balísticos y antibuque, antes de recalcar que 155 de los aparatos no tripulados y cinco de los misiles balísticos han sido interceptados por los sistemas de defensa antiaérea.

"El principal objetivo del ataque fue la provincia de Kiev", ha apuntado, antes de confirmar impactos en 18 puntos del país, sin pronunciarse sobre víctimas. "El ataque continúa, dado que hay numerosos drones enemigos en el espacio aéreo. Sigan las normas de seguridad", ha alertado.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha reivindicado la autoría de "un ataque masivo" con armas de "alta precisión" y drones contra "un centro de comunicación en Kiev", "instalaciones del sistema energético en Kiev usadas para producción militar" e "infraestructura en el puerto de Izmail, en Odesa (sur).

Asimismo, ha recalcado que los sistemas de defensa antiaérea han interceptado durante la noche 384 drones lanzados por las fuerzas ucranianas contra varias regiones del país, incluida la de Moscú, así como sobre aguas del mar Negro y la península de Crimea, anexionada en 2014 --un paso no reconocido por la comunidad internacional--.

Estos incidentes se suman al episodio registrado durante la noche del lunes, cuando misiles y drones alcanzaron distintos puntos de Kiev, donde al menos una docena de personas han fallecido y otras 200 han sufrido heridas, según datos de las autoridades ucranianas, como consecuencia de los ataques de las Fuerzas Armadas rusas en la última semana. Todo ello, en un contexto de incremento de los ataques rusos contra la capital ucraniana desde agosto.