Ucrania.- AMP.- Mueren dos personas por una nueva oleada de ataques de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev

Archivo - Una ambulancia frente a un edificio alcanzado por un dron lanzado por el Ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev (archivo) - -/Ukrinform/dpa - Archivo

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto y cerca de medio centenar más han resultado heridas este miércoles como consecuencia de una nueva ola de ataques con drones del Ejército ruso sobre la capital de Ucrania, Kiev.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha denunciado que los ataques sobre Kiev y otras ocho provincias han ido dirigidos contra infraestructura civil y ha insistido en la necesidad de que continúen las sanciones contra Rusia.

"Todos nuestros socios están de acuerdo en que, cuando hay estos ataques, mientras esta guerra terrorista continúa, no es momento de debilidad. Es importante que las sanciones sean una señal para Rusia y, en particular, para sus oligarcas, de que la guerra hay que terminarla, no esperar a que pase", ha manifestado.

Zelenski alude de esta manera nuevamente a la reciente decisión de la Unión Europea de levantar sus sanciones a los oligarcas Alisher Usmanov y Mijail Fridman, considerados cercanos al Kremlin, una decisión que ya afeó. "El mundo no necesita una exclusión política de las listas", dijo.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, ha informado de que la ofensiva rusa ha tenido como objetivo "los principales centros de datos" del país, "una infraestructura civil crítica que asegura que las personas puedan acceder a información que salva vidas".

"No es un objetivo militar. Es esencial para mantener el funcionamiento de la vida cotidiana (...) Como Rusia no está logrando sus objetivos en el campo de batalla, está buscando nuevas formas de desestabilizar la vida en Ucrania y aterrorizar a los civiles", ha advertido Sibiga.

El Ministerio de Defensa ruso ha confirmado un ataque con drones contra objetivos del sistema "industrial militar" de Ucrania y contra "empresas de combustible y energía", "centros logísticos" y "buques desplegados en beneficio de las Fuerzas Armadas ucranianas" en Kiev y la provincia de Odesa.