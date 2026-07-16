Mueren dos personas en un nuevo ataque del Ejército de Rusia contra Kiev, la capital de Ucrania

Archivo - 12 January 2026, Ukraine, Kiev: Firefighters work at the site of a building that was hit by a Russian drone attack on Kiev. Photo: Aleksandr Gusev/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa - Aleksandr Gusev/SOPA Images via / DPA - Archivo

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto y otras seis han resultado heridas este jueves a causa de un nuevo ataque lanzado por el Ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev, según han denunciado las autoridades locales, en medio de la guerra abierta en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

"Dos personas han muerto en Kiev a causa de un ataque enemigo", ha dicho el alcalde de la capital de Ucrania, Vitali Klitschko. "Otros seis residentes han resultado heridos, incluido un adolescente de 16 años", ha afirmado, antes de especificar que tres de ellos han sido hospitalizados.

Asimismo, ha confirmado en un mensaje publicado en redes sociales impactos en "almacenes" en el distrito de Sviatoshinski, así como la caída de "fragmentos de cohetes" en "edificios no residenciales" en Darnitski, sin más detalles al respecto.

La Fuerza Aérea ucraniana ha acusado a las tropas rusas de lanzar diez misiles y 146 drones contra el país durante las últimas horas, antes de asegurar que al menos tres de los proyectiles y 129 aparatos no tripulados han sido interceptados por los sistemas de defensa antiaérea.

Sin embargo, ha resaltado que seis misiles, entre ellos cinco balísticos, y 16 drones han impactado en 15 puntos del país, al tiempo que ha puntualizado que los fragmentos de las interceptaciones han caído en otros siete lugares. "El ataque continúa, dado que hay numerosos drones enemigos en el espacio aéreo (ucraniano)", ha zanjado.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha expresado sus condolencias a los familiares de las víctimas del ataque contra Kiev y ha denunciado que "los rusos han dañado un edificio residencial, almacenes y vehículos" en la capital, antes de apuntar que cuatro personas han resultado heridas en la provincia de Járkov.

"La provincia fue atacada con drones y una bomba aérea guiada", ha relatado en redes sociales, antes de denunciar que también hay daños en las provincias de Sumi, Zaporiyia, Vínitsa, Yítomir, Mikolaiv y Donetsk, sin más información al respecto y sin que por ahora hayan trascendido informaciones sobre víctimas.

Zelenski ha lamentado que "es el sexto ataque con misiles balísticos contra Kiev en lo que va de julio" y ha argumentado que "Moscú cuenta con este terror balístico y sigue con sus ataques", por lo que ha reiterado que "es clave acelerar las entregas de interceptores" a los sistemas de defensa antiaérea de Ucrania.

"Cada paquete cuenta, y todo lo acordado con nuestros socios debe llegar a tiempo. La rapidez de estas entregas ayuda a salvar vidas y a frenar el conflicto en Rusia", ha destacado el mandatario ucraniano, que ha expresado además su agradecimiento a todos los países aliados que "están colaborando" con Kiev para reforzar sus capacidades militares.