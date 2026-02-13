Mueren dos personas en nuevos ataques del Ejército de Rusia contra Odesa y Zaporiyia, en Ucrania

February 9, 2026, Odesa, Ukraine: An elderly man and woman cross a street covered with shattered glass and debris after an overnight Russian drone strike, Odesa, Ukraine, February 9, 2026. On the night of February 9, the Russian army carried out a massive - Europa Press/Contacto/Nina Liashonok

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto a causa de nuevos ataques ejecutados por el Ejército de Rusia durante la madrugada de este viernes contra las provincias ucranianas de Odesa y Zaporiyia, en el marco de la invasión desatada a finales de febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

El vice primer ministro para la Recuperación de Ucrania, Oleksi Kuleba, ha acusado a Moscú de un ataque "masivo" contra varios puntos en la región ucraniana de Odesa, incluido uno de sus puertos, antes de agregar que hay seis civiles heridos, entre ellos tres en estado "grave".

En esta línea, el jefe de la Administración estatal en Odesa, Oleg Kiper, ha informado de que los ataques han dañado almacenes de fertilizantes en el puerto, han incendiado cuatro vehículos y vagones de carga, mientras que un ambulatorio también se ha visto siniestrado.

Por otra parte, el gobernador de Zaporiyia, Ivan Fedorov, ha afirmado que una mujer de 57 años ha muerto a causa de un ataque contra la localidad de Orijov. "El enemigo sigue aterrorizando a los civiles en Zaporiyia", ha lamentado el gobernador provincial, una de las zonas de Ucrania parcialmente ocupadas por Rusia.

La Fuerza Aérea ucraniana ha afirmado que las tropas rusas han lanzado durante las últimas horas un misil 'Iskander' y 154 drones contra el país, antes de agregar que 111 de ellos fueron derribados, si bien el misil y otros 22 aparatos impactaron objetivos en 18 puntos, sin dar más detalles.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha cifrado en 58 los drones ucranianos destruidos durante la noche, incluidos 43 en la región de Volgogrado, sin pronunciarse sobre posibles víctimas o daños materiales. A ellos se suman doce en Rostov, dos en Kursk y uno en la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014.