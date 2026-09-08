Mueren dos personas en nuevos ataques de Rusia contra Kiev tras expirar la suspensión de tres días

16 August 2026, Ukraine, Kiev: Firefighters seen inspect the damage inside the Pochaina book market after a Russian missile strike caused a massive fire. Photo: Mykhaylo Palinchak/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa - Mykhaylo Palinchak/SOPA Images v / DPA

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto este martes a causa de una nueva oleada de ataques lanzada por el Ejército de Rusia contra varios puntos de Ucrania, incluido Kiev, en los primeros bombardeos contra la capital ucraniana tras expirar la suspensión de tres días declarada en el marco de la reciente gira de los enviados de Estados Unidos para intentar impulsar un acuerdo de paz.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha indicado al facilitar el balance de víctimas que se ha tratado de "un ataque complejo en el que los rusos intentaron causar el máximo daño posible a la vida", incluido el uso de "misiles balísticos, de crucero, antibuque y drones 'shahed'".

"Hay daños significativos en edificios residenciales y otra infraestructura civil de la capital", ha manifestado el mandatario, que ha apuntado que hasta ahora se han confirmado dos fallecidos y diez heridos en Kiev. "Mis condolencias a sus familiares y seres queridos", ha apuntado en un mensaje en redes sociales.

Asimismo, ha confirmado daños en "infraestructura crítica" en la provincia de Kiev, así como un ataque contra un mercado en Odesa. "Hay dos heridos en Járkov", ha indicado, al tiempo que ha apuntado a daños en esta provincia y en una estación de tren en la de Sumi, sin víctimas.

Zelenski ha destacado que los sistemas de defensa antiaérea han derribado 175 misiles y drones, si bien ha reconocido que "pese a los buenos resultados frente a los misiles de crucero, los misiles balísticos siguen siendo particularmente difíciles de interceptar". "Cada día lo explicamos a nuestros socios, dado que necesitamos interceptores", ha argüido.

"Ya hemos conversado sobre esto con los estadounidenses y europeos, y habrá más reuniones, incluso hoy mismo, con representantes de países y empresas que pueden colaborar con suministros y con nuestro sistema antibalístico, Freyja", ha sostenido, antes de insistir en que esta defensa antiaérea es "una prioridad", dado que "significa salvar vidas".

La Fuerza Aérea ucraniana ha especificado que las tropas rusas han lanzado durante la noche 166 drones, 32 misiles de crucero, y varios misiles balísticos y antibuque, confirmando impactos en 29 puntos del país. "El ataque continúa, dado que hay cerca de diez drones enemigos en el espacio aéreo", ha alertado.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha confirmado un "ataque masivo" contra "instalaciones del complejo industrial de defensa de Ucrania" en Kiev y la provincia de Kiev, así como contra el puerto de Chornomorsk, en Odesa. "Además, ha sido dañado un buque que transportaba combustible y lubricante para las Fuerzas Armadas de Ucrania", ha dicho.