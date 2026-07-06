Mueren al menos once personas y 46 resultan heridas en bombardeos rusos sobre Kiev

July 2, 2026, Kyiv (, Kyiv Oblast, Ukraine: Rescuers battle flames and search for survivors in the ruins of a partially collapsed nine-story residential building in Kyiv's following a large-scale Russian overnight drone and missile attack, damaging resid - Europa Press/Contacto/Louis Lemaire-Sicre

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos once personas han muerto y otras 46 han resultado heridas a causa de nuevos bombardeos rusos contra Kiev iniciados el domingo por la noche, horas después de que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, citara informaciones de inteligencia sobre un próximo ataque masivo contra la capital del país.

"Según los médicos, actualmente hay once víctimas del ataque nocturno del enemigo contra Kiev", ha informado en redes el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, que ha atribuido una de las muertes a "un herido que ha fallecido esta mañana en el hospital". Los heridos, por otra parte, ascienden a 46, de los que 27 han sido hospitalizadas, "incluidos tres niños", ha subrayado.

El dirigente local ha alertado de que "hay destrucción y daños en cuatro distritos de la ciudad". "El distrito de Podilski es el que más ha sufrido", ha advertido, apuntando a impactos en bloques de pisos residenciales que también se han producido en el distrito de Darnitski.

Los equipos de rescate, que "también están subsanando las consecuencias del ataque en los distritos de Obolonski y Holosiivski", están trabajando en las citadas áreas y los médicos se encuentran en los edificios donde se han producido los impactos, ha apuntado.

Esta situación coincide con la descrita por el gobernador militar de Kiev, Timur Tkachenko, quien ha lamentado que "la situación más grave se da en los distritos de Darnitsia y Podilski, donde los rusos han bombardeado directamente edificios de viviendas de gran altura. "La situación es cambiante", ha incidido, anotando que "se están llevando a cabo operaciones de socorro en más de 20 lugares".

"A las 8.00 de la mañana (hora local, 7.00 en España peninsular y Baleares) se han confirmado diez fallecidos y 46 heridos", ha declarado en redes el gobernador militar de Kiev, Timur Tkachenko.

Sin embargo, la cifra probablemente no será la definitiva, ya que el propio dirigente ha indicado que "la situación es cambiante" y "se están llevando a cabo operaciones de socorro en más de 20 lugares".

"La situación más grave se da en los distritos de Darnitsia y Podilski, donde los rusos han bombardeado directamente edificios de viviendas de gran altura".

El ataque comenzó horas después de que Volodimir Zelenski advirtiera de nuevos ataques de saturación rusos, citando informaciones de la inteligencia ucraniana. "Es típico de (Vladimir) Putin: justo después del Día de la Independencia de Estados Unidos y antes de la cumbre de la OTAN en Ankara", planteó en su habitual mensaje vespertino diario.