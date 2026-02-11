Ucrania.- AMP.- Mueren un padre y tres niños de uno y dos años en un ataque ruso contra una vivienda en Járkov (noreste)

February 3, 2026, Kharkiv, Ukraine: A SES firefighter works to put out a fire in an apartment of a five-story residential building following a Russian UAV strike, Kharkiv, Ukraine, on February 3, 2026 - Europa Press/Contacto/Viacheslav Madiievskyi

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro personas, incluidas una niña de dos años y dos bebés de un año, han muerto en la madrugada de este miércoles en la ciudad ucraniana de Bogodujov, situada en Járkov (este), a causa de un ataque ruso con un dron que ha impactado e incendiado la vivienda en la que se encontraban, cuyos escombros los han sepultado.

"En la ciudad de Bogodujov, un dron hostil ha impactado en una vivienda", ha indicado el gobernador de Járkov, Oleg Sinegubov, en su canal de Telegram, donde ha agregado que "se ha producido un incendio". Poco después, ha informado de que los rescatistas del Servicio Estatal de Emergencias estaban intentando rescatar a "tres niños y un hombre" que se encontrarían "bajo los escombros".

Finalmente, ha señalado que los cuatro, "dos niños de un año y una niña de dos años" y "un hombre de 34 años que se encontraba con sus hijos", han fallecido.

Sinegubov, que ha extendido sus condolencias a las familias y amistades de las víctimas, ha comunicado también que una mujer embarazada de 35 años y otra de 74 han resultado heridas.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha condenado el ataque y ha trasladado sus condolencias a la familia, al tiempo que ha afirmado que las tropas rusas han lanzado durante las últimas horas otros ataques con drones contra las provincias de Zaporiyia, Sumi, Dnipropetrovsk y Poltava.

"Cada ataque ruso socava la confianza en todo lo que se está haciendo a nivel diplomático para poner fin a esta guerra y, una y otra vez, demuestra que solo una fuerte presión sobre Rusia y unas garantías de seguridad claras para Ucrania son la clave para detener las matanzas", ha sostenido.

"Mientras la presión sobre el agresor sea insuficiente y mientras no se garantice la seguridad para nosotros, para Ucrania, nada más funcionará", ha sostenido en un mensaje publicado en redes sociales, donde ha insistido en que "el Ejército ruso no se prepara para detenerse, sino que se prepara para seguir luchando".

En este sentido, Zelenski ha hecho hincapié en que "lo único que realmente funciona para proteger la vida es la fuerza, lo que significa que el apoyo y el fortalecimiento de Ucrania deben continuar".

"Defensa aérea para nuestro Estado, paquetes para fortalecer nuestra resiliencia y rendición de cuentas de Rusia por sus acciones son requisitos previos obligatorios para proteger la vida", ha sostenido el mandatario, que ha agregado que "la seguridad es esencial para la paz".