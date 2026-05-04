Archivo - 11 July 2022, Ukraine, Kharkiv: A general view of destructions caused by Russian shelling. Photo: -/Ukrinform/dpa - -/Ukrinform/dpa - Archivo

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

Al menos cinco personas han muerto y una treintena más han resultado heridas este lunes a causa de un ataque ejecutado por el Ejército de Rusia contra una localidad ucraniana situada en los alrededores de la ciudad de Járkov, capital de la provincia homónima (noreste), según han denunciado las autoridades de Ucrania.

El gobernador de Járkov, Oleg Sinegubov, ha indicado en un comunicad en redes sociales que las fuerzas rusas han lanzado un ataque con misiles contra "infraestructura civil" en Merefa, "una ciudad bastante alejada del frente".

"En total, seis personas han muerto", ha contado en una última actualización en redes sociales, desde donde ha cifrado en 31 los heridos, entre ellos algunos menores de edad.

NUEVOS ATAQUES SOBRE ZAPORIYIA

En paralelo, el gobernador de Zaporiyia, Ivan Fedorov, ha informado de la muerte de dos personas como consecuencia de un nuevo ataque de Rusia sobre la región, en concreto en la localidad de Vilniansk, que ha dejado además cuatro heridos.

"Los rusos han atacado la ciudad con drones", ha denunciado en redes sociales. Fedorov ha advertido de que la región ha sido objetivo este lunes también de bombas aéreas guiadas y ha aprovechado para reconocer el trabajo de los equipos de rescate por su labor en Zaporiyia, en lo que va de año.