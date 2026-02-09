Ucrania.- AMP.- Mueren tres personas, entre ellas un niño, en ataques de Rusia contra Járkov y Odesa, en Ucrania

February 4, 2026, Odessa, Ukraine: Buildings hit by Russian drone strikes on 27 January 2026.. .Odessa, February 2026. After four years of war, the city seems frozen in time and in the bitter cold of winter. Power cuts, bombing alerts, destruction... Life - Europa Press/Contacto/Sylvain Rostaing

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres personas, entre ellas un niño de diez años, han muerto en las últimas horas a causa de nuevos ataques lanzados por el Ejército de Rusia contra Járkov y Odesa, en Ucrania, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

Así, una mujer y un niño han muerto en un ataque ruso con drones contra la localidad de Bogodujiv, situada en Járkov, parcialmente ocupada en el marco de la invasión, según ha confirmado el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania.

El organismo ha afirmado que el ataque, lanzado en la noche del domingo, alcanzó "un edificio residencial" en la localidad, antes de agregar que el bloque quedó "totalmente destruido" y sufrió "un incendio" a causa del impacto.

"Los cuerpos de dos fallecidos han sido recuperados entre los escombros", ha manifestado en un comunicado publicado en sus redes sociales, donde ha especificado que se trata de "una mujer y un niño de diez años". "Hay otros tres heridos", ha señalado, sin más detalles sobre su estado.

Por otra parte, una persona ha muerto y dos han resultado heridas por un ataque con drones contra Odesa, en el sur del país, donde también se han registrado incendios en varios edificios y vehículos, así como en un conducto de gas.

"Un hombre de 35 años ha fallecido como consecuencia del bombardeo nocturno. Dos personas han resultado heridas, incluida una joven de 19 años", ha anunciado el gobernador de Odesa, Serhi Lisak, a través de un comunicado en redes sociales.

El dirigente ha indicado también la presencia de daños en la infraestructura civil del distrito de Primorski, contiguo al puerto de la ciudad, donde hasta 21 apartamentos han sido dañados y "la onda expansiva ha roto 39 ventanas directamente en los apartamentos y 18 en zonas comunes".

Asimismo, "dos vehículos han sido destruidos por el fuego y otros seis han quedado dañados por los escombros" caídos tras el bombardeo, según ha precisado Lisak, que ha apuntado que los servicios municipales llevan desde la noche subsanando los efectos "cubriendo las aberturas de las ventanas con film transparente y limpiando las zonas" afectadas.