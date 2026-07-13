Mueren tres personas en una localidad de la región rusa de Moscú tras un ataque con drones ucranianos

Vivienda incendiada tras un ataque ucraniano contra la región rusa de Moscú - GOBERNADOR DE MOSCÚ, ANDREI VOROBIOV, EN TELEGRAM

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres personas han fallecido y otras cinco han resultado heridas en la noche de este domingo al lunes en la región rusa de Moscú a causa de impactos de drones, con las tres víctimas mortales produciéndose en la aldea de Pionerski, en las inmediaciones de la ciudad de Istra.

"Anoche, las fuerzas de defensa aérea y guerra electrónica repelieron otro ataque con drones en la región de Moscú", ha afirmado en redes el gobernador de la región de Moscú, Andrei Vorobiov, que ha lamentado que "se han registrado víctimas mortales y heridos".

El caso más grave ha ocurrido en Pionerski, Istra, donde "tres personas han fallecido y otras tres han resultado heridas a consecuencia del impacto de un dron", que también ha incendiado cinco viviendas.

Asimismo, dos personas han resultado heridas en la localidad de Solnechnogorsk cuando un dron "impactó contra un edificio de apartamentos", dañando la pared y una ventana, según ha indicado el gobernador.

Además, las localidades de Mozaisk y Babkino han registrado daños en viviendas, aunque "no se han registrado heridos", ha subrayado.

No obstante, Vorobiov ha advertido que los servicios de emergencia "continúan trabajando en todas las zonas afectadas" mientras las fuerzas de defensa aérea "siguen repeliendo el ataque con drones", alcanzando por ahora los 81 vehículos aéreos no tripulados "derribados o neutralizados".

Por su parte, el alcalde de Moscú, Sergei Sobianin, ha indicado en redes sociales que "más de 350 drones que volaban hacia la región de Moscú" han sido destruidos desde las 20.30 horas (hora local) del domingo.

"La mayoría fueron neutralizados por las fuerzas de defensa antiaérea a distancias alejadas", ha dicho, sin detalles sobre los lugares en los que fueron derribados aparatos, antes de resaltar que un total de 50 "fueron destruidos cuando se acercaban a Moscú".

En este contexto, el Ministerio de Defensa ruso ha manifestado que entre las 20.00 horas del domingo y las 8.00 horas del lunes (hora local) han sido destruidos 342 drones ucranianos en varias regiones, entre ellas la de Moscú, así como en el mar de Azov, el mar Negro y la península de Crimea, anexionada en 2014.