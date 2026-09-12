Mueren tres personas y una treintena resulta herida en ataques rusos contra Zaporiyia, Odesa y Sumi

September 11, 2026, Kyiv, Ukraine: Firefighters work near the scene of a fire after a jet-powered drone struck an office building in Kyiv's Podilskyi district. The Russian army struck offices in Kyiv's Podilskyi district, destroying the facility and civil - Aleksandr Gusev / Zuma Press / Europa Press

MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres personas han muerto y una treintena ha resultado herida este sábado en ataques rusos contra las regiones de Zaporiyia, Odesa y Sumi, en el este de Ucrania, en el contexto del recrudecimiento del conflicto lanzado por Vladimir Putin en febrero de 2022.

"Dos personas murieron y once resultaron heridas a consecuencia de los ataques enemigos contra Zaporiyia y los distritos de Zaporiyia y Polohiv", ha informado Ivan Fedorov, copresidente del Consejo de Defensa de la región de Zaporiyia.

Fedorov ha denunciado más de mil ataques en 45 localizaciones distintas de la regiín, además del lanzamiento de cinco misiles contra objetivos en Zaporiyia.

En Sumi, provincia que linda con Rusia, la Policía ha informado de varios ataques contra la región que dejan una persona fallecida y tres heridas. En concreto, un hombre de 68 años ha fallecido a causa del impacto de un dron en la localidad de Miropilska, en el contexto de la ofensiva contra 22 municipios de la zona.

Además, en Odesa un ataque masivo contra una zona residencial ha dejado al menos 17 heridos, ha informado el gobernador de la región, Oleg Kiper, en mensajes difundidos por sus redes sociales.

Aunque por el momento no se informan de fallecidos, este ataque deja un importante balance de heridos y de daños materiales. "Equipos de rescate, organizaciones benéficas, empresas de servicios públicos y todos los servicios de emergencia están trabajando. Se está brindando la asistencia necesaria a los residentes de las viviendas afectadas", ha señalado Kiper.

Las Fuerzas Aéreas ucranianas han informado de que durante la madrugada Rusia lanzó misiles balísticos Iskander-M/KN-23, además de ocho misiles de crucero Kalibr y seis misiles guiados Kh-59/69. En cuanto a drones, han detectado 129 de tipo Shahed, además de otros prototipos, mientras que el Ejército ucraniano ha podido derribar 110 proyectiles, incluyendo seis misiles Kalibr.

RUSIA INFORMA DE ATAQUES "MASIVOS" DE ALTA PRECISIÓN

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia ha señalado que sus Fuerzas Armadas han llevado a cabo un "ataque masivo" con armas de "alta precisión", así como vehículos aéreos no tripulados de ataque que han atacado objetivos de la industria metalúrgica ucraniana en Zaporiyia, Dnipropetrovsk y Krivói Rog.

Sobre los ataques a infraestructura portuaria, ha confirmado ataques a puertos en la región de Odesa, "que garantizaban la descarga y el almacenamiento de cargamentos destinados a fines militares, así como una parte significativa del tráfico extranjero de armas y municiones con destino a Ucrania".