Noruega acoge una reunión entre Zelenski y enviados de Trump sobre una propuesta diplomática en Ucrania

Archivo - 06 September 2026, Ukraine, Kiev: Ukrainian President Volodymyr Zelensky (R) holds a press conference with US envoys Steve Witkoff (C) and Jared Kushner in Kiev. Photo: President Of Ukraine/APA Images via ZUMA Press Wire/dpa - President Of Ukraine/APA Images / DPA - Archivo

EEUU detalla que los trabajos se centran en "dos vías paralelas" sobre "el futuro de Ucrania" y "condiciones para una paz duradera"

Witkoff tiene previsto viajar a Rusia para reunirse con Putin para presentar los posibles avances en las conversaciones en Oslo

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Noruega acogerá este martes una reunión entre el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y el enviado de la Casa Blanca, Steve Witkoff, para abordar una nueva propuesta para el fin de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, según han confirmado el Gobierno noruego y fuentes estadounidenses.

El primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, ha indicado que Zelenski se desplazará durante la jornada a la capital del país, Oslo, para unas reuniones en las que estará presente el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, para abordar la situación "como parte de los esfuerzos diplomáticos en marcha, en un momento crítico para Ucrania".

"Ucrania ha pedido que los enviados especiales estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner se unan a las reuniones. Me complace que vayan a poder participar", ha señalado, según un comunicado facilitado por su oficina.

"Previamente hubo esfuerzos diplomáticos en múltiples países, y Noruega y Finlandia están satisfechas por poder continuar este trabajo", ha manifestado Store, quien ha hecho hincapié en que "el objetivo es poner los esfuerzos diplomáticos en un camino más constructivo", tras las tensiones de los últimos días entre Washington y Kiev.

Un funcionario estadounidense ha confirmado el encuentro en declaraciones concedidas a Europa Press y ha recalcado que Witkoff y Kushner "continúan sus intensos esfuerzos diplomáticos para lograr un fin a la guerra en Ucrania", labores acometidas "bajo la dirección" del inquilino de la Casa Blanca.

Así, ha explicado que, si bien Witkoff se ha desplazado a Oslo para participar en la reunión, Kushner "tiene gripe" y se sumará por videoconferencia a las conversaciones, que "dan continuidad a las conversaciones mantenidas en Shell Bay", que durante los últimos meses ha acogido varios encuentros para avanzar en una vía negociada para el fin del conflicto.

Este funcionario ha resaltado que en el marco de las reuniones en Shell Bay, en el estado de Miami, "Zelenski se comprometió a examinar e impulsar una serie de propuestas orientadas a establecer una vía hacia un acuerdo de paz integral y duradero", antes de recalcar que durante los últimos días ha habido trabajos "a nivel técnico" entre "representantes estadounidenses, ucranianos y europeos" para "desarrollar estas propuestas".

"Steve y Jared también hablaron el domingo con Zelenski para analizar los avances y tratar los próximos pasos", ha desvelado, antes de adelantar que se prevé que en las conversaciones en Oslo participen también "representantes del grupo E4 --integrado por Reino Unido, Francia, Alemania y Polonia--, la Unión Europea (UE) y la OTAN", si bien ni el bloque ni la Alianza se han pronunciado al respecto.

UNA "PROPUESTA INTEGRAL" SOBRE DOS "VÍAS PARALELAS"

"El objetivo es seguir coordinando una propuesta integral que pueda servir de base para retomar las negociaciones con Rusia", ha explicado este funcionario, que ha remarcado además que las conversaciones "se centrarán en dos vías paralelas", una sobre "el futuro de Ucrania" y otra sobre "condiciones para una paz duradera".

En este sentido, ha sostenido que la primera de las vías se fundamenta en "establecer un futuro soberano, seguro y próspero para Ucrania, incluidas garantías de seguridad creíbles, su integración europea, y un marco económico posbélico exhaustivo que aborde las necesidades financieras de Ucrania y genere oportunidades para el crecimiento a largo plazo y la inversión".

Por su parte, la segunda vía busca "desarrollar una propuesta exhaustiva para Rusia que aborde los puntos necesarios para poner fin a la guerra, establecer una nueva y duradera arquitectura de seguridad entre Rusia y Europa, y que explore oportunidades para una cooperación económica tras la guerra".

"Trump ha impulsado un proceso intensivo para elaborar una propuesta de paz integral junto con Ucrania y Europa; el siguiente paso consiste en evaluar si dicho trabajo puede servir de base para entablar negociaciones serias con Rusia", ha argüido, antes de reconocer que "estas conversaciones siguen siendo dinámicas y aún queda mucho trabajo por realizar".

"El objetivo de Trump es claro: poner fin a las muertes, concluir la guerra y establecer las condiciones para una paz duradera que beneficie a Ucrania, Rusia, Europa y Estados Unidos", ha dicho, antes de desvelar que, de hecho, Witkoff "planea viajar a Rusia" una vez concluya sus reuniones en Oslo con el objetivo de reunirse con Putin y "presentar las ideas desarrolladas tras consultas estrechas con Ucrania y los socios europeos".

Witkoff abordaría además en Rusia los "esfuerzos para lograr la liberación de Stephen Hubbard, "un ciudadano estadounidense detenido injustamente", según este funcionario, que ha agregado que estos esfuerzos "reflejan el compromiso constante de Trump para traer a los estadounidenses de regreso a casa".

RUSIA ABRE LA PUERTA A UNA VISITA DE WITKOFF

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha expresado el deseo de Moscú de poder organizar "en el futuro próximo" un encuentro entre Putin y los enviados de Trump para que "puedan informar al presidente (ruso) sobre sus contactos con los ucranianos y los europeos", en referencia a las conversaciones en Oslo.

Peskov, que ha recalcado que el encuentro en Oslo es considerado "muy importante" por Moscú y ha ensalzado "los esfuerzos de mediación de los negociadores estadounidenses", ha apuntado además que un posible encuentro entre Putin y Witkoff permitiría además "continuar el intercambio de señales entre Washington y Moscú sobre varios asuntos muy importantes".

Asimismo, ha argumentado que es "necesario" que Rusia y Estados Unidos aborden temas de estabilidad estratégica en un posible futuro encuentro entre Putin y Trump. "Depende de nosotros hablar con los estadounidenses", ha dicho en rueda de prensa, según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

El portavoz del Kremlin ha hecho hincapié en que Moscú "ha confirmado en repetidas ocasiones y a varios niveles que considera necesario un reinicio urgente del diálogo sobre asuntos de estabilidad estratégica y desarme nuclear", dado que ahora mismo "no hay un marco legal" tras la expiración de los acuerdos en la materia.

"Por primera vez, el mundo está sin este marco legal. Esto es extremadamente peligroso y las negociaciones han de empezar pronto", ha manifestado, al tiempo que ha adelantado que este proceso sería "complejo", entre especulaciones sobre una posible cumbre trilateral entre Putin, Trump y el presidente chino, Xi Jinping, en noviembre en China.

Las conversaciones en Oslo tendrán lugar horas después de una conversación "sustancial" entre Zelenski y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sobre los últimos ataques de Rusia, incluidos los problemas relacionados con "la alerta temprana" y el posible "restablecimiento" del acceso de Kiev a Starlink, en pleno cruce de reproches entre Ucrania y Estados Unidos.

De hecho, Trump llegó el lunes a abogar porque sea "otra persona" y no él quien negocie en nombre de Ucrania, después de que la semana pasada el propio inquilino de la Casa Blanca pidiera "un nuevo presidente" para el país europeo. "Puede que haya llegado el momento para que Zelenski ponga a otra persona a negociar", zanjó.