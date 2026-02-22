Una nueva ola de ataques aéreos de Rusia deja al menos cinco muertos Y 15 heridos en Sumi y Kiev

Archivo - April 19, 2024, Dnipro, Ukraine: Broken shoe store windows after Russian missile attack on a residential building on Vokzalna Square. - Europa Press/Contacto/Den Polyakov - Archivo

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo bombardeo nocturno de Rusia conformado por casi 350 proyectiles ha dejado por ahora seis muertos en el país, cinco de ellos en la capital homónima de la provincia de Sumi, en el noreste de Ucrania, donde el bombardeo ha afectado además a una instalación de la multinacional estadounidense Mondelez, según han informado las autoridades regionales.

Los bombardeos han alcanzado además cinco municipios de la región de Kiev que han dejado un fallecido y quince heridos, producto de un bombardeo generalizado contra 14 localidades del país en el que han intervenido 345 aviones no tripulados, misiles balísticos Iskander-M/S-400, misiles antibuque 3M22 Zircon y misiles de crucero.

Las víctimas de Sumi han sido dos hermanos y un matrimonio de la localidad de Znob-Novhorodske, situada a menos de cuatro kilómetros de la frontera entre Ucrania y Rusia.

El gobernador de la región, Oleh Grihorov, ha explicado a través de Telegram que, en un primer momento, los dos hermanos habían resultado heridos por un "artefacto explosivo" lanzado desde un dron, siendo trasladados a un hospital cercano para recibir atención médica.

Sin embargo, durante el trayecto, el vehículo de emergencias habría sido atacado de manera deliberada por otro dron ruso. Como consecuencia de este segundo impacto, ambos hermanos han fallecido. Uno de ellos tenía 17 años, según ha precisado el gobernador.

En el mismo ataque, también ha perdido la vida un matrimonio, elevando a cuatro el número total de víctimas mortales en la región de Sumi.

Otro ataque ruso, esta vez con misiles, ha dañado una instalación de producción perteneciente a la multinacional estadounidense de snacks y confitería Mondelez International, de acuerdo con las autoridades. Por el momento no han trascendido detalles sobre las dimensiones de los daños materiales ocasionados en la planta.

Kiev ha registrado a lo largo de la madrugada múltiples detonaciones que han llevado a las autoridades capitalinas a declarar la alerta aérea en la ciudad. Posteriormente, con el despegue de bombarderos rusos, la alarma se ha extendido a todo el país.

Las primera ronda de detonaciones se ha detectado en torno a las 04.00 horas (hora local), según ha informado el diario 'The Kiev Independent' con información de corresponsales sobre el terreno. Aproximadamente media hora más tarde, hacia las 04.30 horas (hora local), se han escuchado nuevas explosiones en distintos puntos de la ciudad.

"El enemigo está atacando la capital con armas balísticas. ¡Por favor, permanezcan en los refugios hasta que se dé la señal de fin de alerta!", ha advertido el jefe de la Administración Militar de la ciudad, Timur Tkachenko, a través de la misma plataforma de mensajería.

Así las cosas, la alerta antiaérea se ha activado inicialmente a las 03.56 horas (hora local) y, más tarde, a las 04.47 horas (hora local) se ha ampliado a todo el territorio de Ucrania, después de que la Fuerza Aérea del país haya informado del despegue de bombarderos rusos. Hacia las 05.13 horas (hora local) se han registrado nuevas explosiones en Kiev, según testigos presenciales.

Estos ataques tienen lugar en el contexto más amplio de los bombardeos periódicos que Rusia viene lanzado contra infraestructuras civiles ucranianas, incluidos edificios residenciales y redes energéticas, desde la invasión del país en febrero de 2022.

Por su parte, Rusia ha denunciado un muerto y un herido en el ataque de dos aviones no tripulados ucranianos en la región de Bélgorod, según ha confirmado su gobernador, Viacheslav Gladkov.

El fallecido es el conductor de un vehículo alcanzado por un dron en el municipio de Volokonovsky. Un segundo impacto, en la ciudad de Bélgorod, provocó heridas graves a una mujer, que tuvo que ser intervenida para amputar una de sus piernas.