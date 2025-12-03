Ucrania.-AMP.-La OTAN evita responder a Putin sobre entrar en guerra con Europa y espera "más pasos" en negociaciones

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en declaraciones antes de la reunión de ministros de Exteriores aliados. - NATO

BRUSELAS 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha evitado este miércoles responder a las amenazas del presidente ruso, Vladimir Putin, de entrar en guerra con Europa, ironizando con que el mandatario ruso se viste con uniforme militar pero no viaja al frente de guerra, al tiempo que espera que haya más pasos en las conversaciones que mantiene Estados Unidos.

"No voy a reaccionar a todo lo que dice Putin. Lo hemos visto con ropa militar, vestido como un soldado en el frente, pero no en el frente. Estaba bastante lejos del frente", ha señalado el jefe político de la OTAN en declaraciones antes de la reunión de ministros de Exteriores aliados en Bruselas.

Antes de reunirse ayer en Moscú con el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, el presidente ruso cargó contra Europa por, según él, torpedear las negociaciones de paz y afirmó que si bien Rusia no quiere entrar en guerra con Europa, está lista para hacerlo.

Sobre la cita entre Putin y la delegación estadounidense, Rutte ha indicado que el encuentro resultó "importante" pero ha indicado que cabe esperar ahora "más pasos" sin que haya entrado en los detalles de la negociación que lidera el presidente norteamericano, Donald Trump.

"Coordinamos de cerca con los estadounidenses lo que está ocurriendo, pero no comentamos cada paso", ha dicho, reivindicando que Trump ha logrado poner en marcha un proceso de paz pese a las reticencias de Rusia. "Solo Estados Unidos, bajo el liderazgo de Trump, podía hacer esto", ha resumido.

Aunque ha reconocido que no está claro cuando acabarán las negociaciones y cómo será el acuerdo para el fin de la invasión en Ucrania, el secretario general aliado ha incidido en que Kiev debe estar en "la posición más sólida posible" para cuando "lleguen a un punto en el que se sienten a la mesa".

ALIADOS CRITICAN QUE PUTIN NO TIENE VOLUNTAD DE PAZ

A su llegada a la cita, varios ministros de Exteriores aliados se han pronunciado sobre las amenazas rusas, caso del titular neerlandés David van Weel, quien ha tachado de "horribles". "Esperemos que no se materialicen, pero demuestran que las inversiones en defensa no son un espectáculo y que debemos tomarlas muy en serio", ha indicado, insistiendo que las amenazas del presidente ruso evidencian que cualquier acuerdo de paz cuente con garantías de seguridad de Estados Unidos y Europa.

Para la ministra de Exteriores británica, Yvette Cooper, mientras Estados Unidos y Ucrania buscan una paz "justa y duradera" Putin solo está intentando "escalar la guerra" en el país vecino. Por ello ha reclamado a Moscú que pare la "matanza" y se siente a negociar la paz en Ucrania.

"Vladimir Putin nos está amenazando a nosotros, los europeos, desde Moscú y lamentablemente, no se trata solo de palabras", ha asegurado por su lado el titular de Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, quien ha achacado a la guerra híbrida rusa los sabotajes registrados en la red de transporte ferroviario en Polonia.

Mientras, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha insistido en la unidad de la OTAN ante las amenazas rusas, asegurando que se viven "unos momentos absolutamente cruciales para el futuro de Ucrania" y "para la seguridad europea y la seguridad euroatlántica". En este sentido ha reiterado que un alto el fuego sería el primer paso para lanzar negociaciones para una paz "justa y duradera", reiterando que no se puede premiar la agresión rusa.

Margus Tsahkna, de Estonia, ha asegurado que no hay que tomarse en serio las palabras de Putin, que ha achacado a un intento de jugar con el miedo de los aliados europeos. A su juicio, la respuesta es seguir elevando la presión sobre el Kremlin y proceder con medidas como el uso de los activos rusos congelados para un préstamo de apoyo a Kiev.

En la misma línea se ha expresado la ministra sueca de Exteriores, Maria Stenergard. "Hasta que no vea nada diferente, seguiré llegando a la conclusión de que Rusia no quiere la paz", ha expuesto, abogando por aumentar el apoyo a Ucrania e incrementar la presión sobre Rusia.