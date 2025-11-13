Ucrania.- AMP.- Los países nórdicos y bálticos gastan más de 400 millones de euros en armas estadounidense para Ucrania

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los países nórdicos y bálticos han acordado comprar armamento estadounidense para Ucrania valorado en 500 millones de dólares (unos 430 millones de euros), una muestra de apoyo "fundamental para la seguridad europea", según han defendido estas ocho naciones en su reunión de este jueves en Helsinki, la capital de Islandia.

Esta cantidad se destinará a la compra de "equipo de defensa esencial" que viene incluido en la conocida como Lista de Requisitos Prioritarios para Ucrania (PURL), una iniciativa de la OTAN para agilizar la compra de material bélico de fabricación estadounidense, como misiles Patriot, en coordinación con los aliados y en base a las demandas de Kiev.

"Reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad de Ucrania, fundamental para la seguridad europea", han remarcado los ministerios de Defensa de Dinamarca, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, Noruega y Suecia, así como la cartera de Asuntos Exteriores de Islandia, en un comunicado conjunto.

Para estos ocho países la guerra de Rusia "constituye una amenaza a largo plazo" para Europa, la OTAN y el orden internacional basado en normas, por lo que resulta fundamental que Moscú "no tenga éxito". "La seguridad de Ucrania está directamente ligada" a la europea, ha incidido.

Por parte de la OTAN, el secretario general Mark Rutte ha aplaudido el "paso al frente" de los países bálticos y nórdicos para financiar un nuevo paquete de equipos militares "cruciales" para Ucrania. "Este equipo es extremadamente importante ahora que Ucrania entra en los meses de invierno, y las entregas a través de la iniciativa PURL están llegando a Ucrania", ha asegurado, garantizando que los aliados seguirán aportando suministros "esenciales" al Ejército ucraniano.

Hasta el momento una decena de países se han comprometido con este mecanismo de la OTAN acordado el mes de agosto, con el liderazgo de Alemania, para que Washington ponga a disposición de Ucrania una serie de armamento que llega a través de adquisiciones de los aliados europeos.

Los países europeos han pasado a liderar el apoyo a Kiev en el contexto de la invasión rusa. En este sentido, España ha confirmado recientemente su intención de realizar compras de armamento estadounidense para suministrar paquetes de ayuda militar a Ucrania, si bien se desconoce todavía la cantidad comprometida y el tipo de adquisiciones concretas.