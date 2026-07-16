Ucrania.- AMP.- El Parlamento aprueba el nombramiento de Serhi Koretski como nuevo primer ministro de Ucrania

Archivo - Una bandera ucraniana ondea durante una manifestación con motivo del tercer aniversario de la invasión armada rusa a gran escala contra Ucrania, en la Puerta del Sol, a 22 de febrero de 2025, en Madrid (España). El próximo lunes 24 de febrero se - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Ucrania ha aprobado este jueves el nombramiento de Serhi Koretski como primer ministro del país, apenas unos días después del cese de su predecesora, Yulia Sviridenko, y tras ser recomendado para el puesto por el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

"La Verjovna Rada (Rada Suprema) de Ucrania ha votado a favor de nombrar a Serhi Koretski como primer ministro de Ucrania", ha afirmado el organismo en un breve comunicado, en el que ha resaltado que 289 de los 450 parlamentarios han votado a favor de su ratificación en el puesto.

Tras un receso que ha servido para que el partido gubernamental Servidor del Pueblo terminara de afinar la formación del nuevo gobierno, la cámara ha respaldado el gabinete presentado por Koretski, en el que repiten viejos conocidos, como Denis Shmigal, que se mantiene como vicepresidente y asume la cartera de Energía.

Se mantienen en sus cargos, los ministros de Economía, Serhi Marchenko; de Salud, Viktor Liashko; de Juventud y Deportes, Matvi Bidno; de Políticas Sociales, Denis Uliutin; y de Cultura --la también vicepresidenta de Política Humanitaria--, Tetiana Berezhna, una de las dos únicas mujeres en este gabinete, a la espera de que Zelenski nomine a quienes han de ocupar Defensa y Asuntos Exteriores.

Otras diez caras nuevas formarán parte de este nuevo equipo de gobierno, al que Zelenski ya ha fijado el objetivo de coordinarse entre todos ellos para ayudar al Ejército y centrar todos los esfuerzos en prepararse para el invierno y los más que previsibles ataques rusos a las instalaciones energéticas.

Después de la sonada salida del ministro de Defensa, Mijailo Fedorov, tras apenas seis meses de gestión por la falta de sintonía con los altos mandos de las Fuerzas Armadas, Zelenski ha dejado entrever que podría ocupar su lugar el que hasta ahora ha sido ministro del Interior, Igor Klimenko.

Zelenski ha aludido a falta de unidad y problemas de comunicación del ministro y el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Oleksandr Sirski y ha asegurado que contará con Fedorov en su equipo.