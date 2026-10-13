Archivo - 02 January 2024, Ukraine, Kyiv: Kyiv city head Vitali Klitschko speaks to the press outside a residential building in the Solomianskyi district damaged in the large-scale Russian missile attack. Photo: -/Ukrinform/dpa - -/Ukrinform/dpa - Archivo

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Ucrania ha citado para este miércoles al alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, para que dé parte de cómo han estado aplicando las medidas para mitigar la crisis energética y preparar el inminente invierno de los ataques rusos, después de que el presidente Volodimir Zelenski calificara hace unos días de "fracaso total" la gestión de las autoridades de la capital.

La iniciativa ha corrido cargo de una diputada Mariana Bezugla, del partido de Zelenski, Servidor del Pueblo, y ha contado con el aval de gran parte del grupo parlamentario, según ha informado a través de sus redes sociales.

Las razones principales para citar a Klitschko son su gestión de la seguridad de las infraestructuras críticas --suministro de agua, calefacción, la red eléctrica-- ante los continuos ataques de rusos, así como el uso de los presupuestos y recursos municipales destinados a la protección y reparación de las instalaciones urbanas.

Este martes, el presidente ucraniano ha sugerido que Kiev no estaría realmente preparada para el invierno, que se prevé mucho más complicado que los vividos en años anteriores y ha citado la supuesta escasa preparación para proteger infraestructuras, refugios, escuelas y centros de transporte en la capital.

"Desafortunadamente, hay muchos otros problemas. Esto incluye la preparación de las escuelas, la construcción de instalaciones de defensa, el funcionamiento del transporte y la preparación de las casas en Kiev para el invierno", ha apuntado, según se le escucha en un vídeo publicado en sus redes sociales.

Asimismo, Zelenski ha confrontado la gestión del Gobierno de Kiev con el de otras administraciones, "que han hecho más, y algunas de ellas en condiciones mucho más difíciles", citando, por ejemplo, a las de Járkov o Zaporiyia.

Si bien la rivalidad política entre Klitschko y Zelenski se remonta a antes de la invasión rusa, la gestión de la guerra ha intensificado aún más sus diferencias. El alcalde es una figura consolidada desde 2014, mientras que desde el Gobierno central se ha buscado reducir la concentración de poder que ostenta.

Klitschko ha acusado públicamente a Zelenski de utilizar la ley marcial para aglutinar mucho más poder y limitar la autonomía de los gobiernos locales y las instituciones democráticas. Cabe recordar que en Kiev coexisten la alcaldía electa y la administración militar de la Ciudad de Kiev nombrada por el presidente.

A diferencia de las provincias más cercanas a los frentes de guerra en las que la gestión ha sido asumida por estas administraciones, en las del interior del país conviven no de la mejor manera las autoridades electas con las impuestas desde el Gobierno central, lo que genera fricciones sobre diversos asuntos.

Por su parte, Klitschko ha utilizado sus redes para denunciar una supuesta campaña de difamación para "perturbar la temporada de calefacción con el fin de desviar recursos vinculados al Gobierno central" y "destruir la autonomía local, y no solo en Kiev, destituyendo a líderes comunitarios por motivos inverosímiles".

"El pueblo me eligió y trabajo incansablemente, haciendo todo lo posible en condiciones extremadamente difíciles para estar a la altura de la confianza de los habitantes de Kiev, para que la ciudad pueda funcionar en medio de los constantes y devastadores ataques del enemigo", ha escrito en Telegram.