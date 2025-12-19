Putin advierte de que el "atraco" de la UE a sus fondos trastocará el sistema financiero mundial

RUSSIA, MOSCOW - DECEMBER 19, 2025: Vladimir Putin, President of Russia, holds an annual year-end televised live phone-in and news conference at Gostiny Dvor - Europa Press/Contacto/Mikhail Tereshchenko

El presidente ruso afirma que Ucrania no está preparada para abordar la cuestión territorial

Putin acusa a la OTAN de mentir a Rusia constantemente acerca de sus aspiraciones expansionistas

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha advertido este viernes de que el "atraco" de la UE a sus activos congelados no solo dañará la imagen de Europa sino que también puede desestabilizar el sistema financiero mundial.

Putin ha señalado que la maniobra de la UE para hacerse con los fondos rusos congelados para entregárselos a Ucrania va más allá de un robo, ya que esto "es una sustracción secreta de una propiedad" y en este caso "lo hacen abiertamente".

"Esto es un atraco", ha afirmado durante un acto con la prensa y la ciudadanía para hacer balance del año. "Además de pérdidas de imagen, puede conllevar pérdidas directas con los fundamentos del actual orden financiero", ha advertido el líder ruso, quien ha subrayado que acudirán a los tribunales a defender sus intereses.

En ese sentido, el presidente ruso ha asegurado que ya son muchos los países, "en primer lugar los productores de petróleo", que temen por la integridad de las reservas de oro y divisas que tienen depositados en bancos de la eurozona. "Viendo lo que está pasando, ya surgen las sospechas y las dudas", ha dicho.

La UE y el G7 han confiscado activos rusos por valor de unos 300.000 millones de euros desde que comenzó esta fase de la guerra de Ucrania en febrero de 2022, de los cuales alrededor de 200.000 millones se encuentran en Europa.

ACUSA A UCRANIA DE NO QUERER UNA SALIDA PACÍFICA

Con respecto a la situación en el frente, Putin ha afirmado nuevamente que están dispuestos a negociar una salida pacífica de la guerra siempre y cuando se tengan en cuenta "las causas profundas del conflicto", una premisa en la que el Kremlin ha insistido para justificar su invasión de hace ya casi cuatro años.

Putin ha señalado que Ucrania no está preparada para abordar la cuestión territorial y ha lamentado que, aún reconociendo cierta predisposición en algunos momento, la otra parte se niegue a poner fin a la guerra de manera pacífica a pesar de que cuenta con cada vez menos capacidad militar.

"El enemigo ha sufrido pérdidas muy graves en sus reservas estratégicas, prácticamente no le queda ninguna" y esto "debería animar al régimen ucraniano a resolver todos sus problemas y poner fin a este conflicto por medios pacíficos", ha valorado el presidente ruso, según recogen agencias estatales de noticias.

"Nos gustaría mucho también vivir en condiciones de paz y sin conflictos militares el próximo año", ha afirmado Putin, que también ha tenido palabras de agradecimiento para su homólogo en Estados Unidos, Donald Trump, por los "esfuerzos sinceros" que vienen desempeñando para lograr este objetivo.

Putin también ha destacado que recibieron con satisfacción gran parte de las propuestas que la parte estadounidense planteó durante la cumbre de agosto en Anchorage, Alaska. "Para nosotros serían decisiones difíciles, pero estábamos de acuerdo con los compromisos que se nos proponían", ha asegurado.

En definitiva, ha afirmado que ahora todo depende de Ucrania y sus socios. "La pelota está por completo en el tejado" de Occidente, en especial sobre el de los "cabecillas del régimen de Kiev y sus patrocinadores europeos", ha dicho, afeándoles que esparzan la teoría de que Rusia busca una guerra en el continente.

"Es un disparate", ha dicho Putin, para quien esta retórica no es más que una forma que los actuales líderes europeos tienen para demonizar a Rusia y tapar los "errores" que muchos de ellos han cometido "sistemáticamente durante años" en sus propios países.

RUSIA SE SIENTE "ENGAÑADO" POR LA OTAN

En contraste, Putin ha afeado a la OTAN el papel que desempeña en este conflicto y ha recordado que han sido varias las veces que ha "engañado" a Rusia con respecto a sus aspiraciones expansionistas. "Las promesas que nos hicieron se están ignorando. Nos han mentido una vez más", ha reprochado el mandatario.

Putin ha destacado que estas "oleadas" expansionistas hacia el este suscitan la "legítima preocupación" de Moscú, que ha visto como desde 1999 se han incorporado a hasta dieciséis países, entre ellos Finlandia y Suecia, quienes rompieron con años de histórica neutralidad para entrar en la Alianza en marzo y abril de 2023.

"No estamos diciendo que ningún país tenga derecho a elegir su propio método de defensa. Pero debe ser un método que no amenace a nadie, incluidos nosotros (...) simplemente insistimos en que se cumplan las promesas que nos hicieron y que nuestros socios occidentales asuman sus obligaciones", ha remarcado.

Asimismo, ha señalado que en Rusia están dispuestos a cooperar con los países occidentes --"todos saldrán ganando", ha apuntado--, siempre y cuando se establezca en base a una relación "de igualdad" y bajo "un trato respetuoso".