Putin dice que está "dispuesto" a reunirse con Zelenski pero vuelve a cuestionar su legitimidad

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha afirmado que está "dispuesto" a reunirse con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, si bien ha condicionado este encuentro a la etapa final de unas negociaciones que terminen con el conflicto iniciado tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, y ha vuelto a cuestionar la legitimidad de las actuales autoridades del país vecino.

"He dicho que estoy dispuesto a reunirme con todo el mundo, incluido Zelenski. Esa no es la cuestión. Si el Estado ucraniano confía en alguien para negociar, por el amor de Dios, que sea con Zelenski. Esa no es la cuestión. La cuestión es quién firmará los documentos. Mira, yo no me he inventado nada. En términos de propaganda, puedes decir lo que quieras sobre la legitimidad de las autoridades actuales. Pero para nosotros, a la hora de resolver cuestiones serias, lo importante no es el componente propagandístico, sino el jurídico", ha defendido en declaraciones ante la agencia de noticias rusa TASS.

Putin ha reiterado que desde Moscú están "dispuestos a continuar" las conversaciones con Kiev, asegurando que "no nos importa quién dirija las negociaciones, aunque sea el actual jefe del régimen". "Incluso estoy dispuesto a reunirme (con Zelenski). Pero si esto va a ser una etapa final, para que no nos sentemos a dividir algo interminablemente, hay que poner un punto final", ha agregado.

Pese a ello, el mandatario ruso ha vuelto a cuestionar la legitimidad de su par ucraniano, cuyo mandato expiró en mayo de 2024, señalando que "la firma (de un futuro acuerdo) debe ser de las autoridades legítimas". "Si no, ya sabes, vendrá el siguiente y lo tirará todo a la basura", ha sostenido.

"Todos los líderes militares son nombrados por los presidentes, todos los ministros son nombrados por los presidentes y todos los gobernadores son nombrados por los presidentes. No hay favoritismos. Pero si la primera persona es ilegítima, todo el sistema de poder se vuelve ilegítimo", ha añadido.

Putin ha apuntado además a un posible encuentro entre las delegaciones negociadoras de Moscú y Kiev que tendrá lugar próximamente, si bien no ha precisado fecha ni ubicación del mismo.

"Acabo de preguntar a (el negociador jefe de la delegación rusa en las conversaciones con Ucrania, Vladimir) Medinski, creo que acaba de hablar hoy con su homólogo de Kiev. Han acordado reunirse después del 22 de junio", ha declarado.

Así las cosas, ha defendido que, para que se den las conversaciones, es necesario que los aliados de Kiev "presionen para que se alcancen acuerdos, y no para que continúen las acciones militares", mientras que ha considerado que su homólogo estadounidense, Donald Trump, "busca sinceramente un acuerdo".

"Créanme, nosotros también queremos acabar con esto, y lo más rápido posible. Y mejor aún, pacíficamente, si pudiéramos llegar a un acuerdo", ha asegurado antes de afirmar que "hemos tenido paciencia durante ocho años" con Kiev, a quien ha acusado de "burlarse de la población rusoparlante".

"Es una lástima para la gente, se han burlado de ellos durante ocho años. Todos fingen no darse cuenta de nada. Al final, decidimos poner fin a este conflicto. Sí, utilizando nuestras Fuerzas Armadas", ha reconocido, si bien ha vuelto a culpar a "los actuales dirigentes ucranianos" de causar la guerra, "tras el golpe de Estado en Kiev --en alusión a la destitución del que fuera presidente del país Viktor Yanukovich en 2014--, utilizando fuerzas armadas, incluyendo equipo pesado y aviación, contra la población civil del Donbás".

SOBRE LA OTAN: NO LE VE "NINGÚN SENTIDO" AL REARME

Putin se ha manifestado asimismo sobre la OTAN, asegurando que no ve una amenaza en el rearme de sus 32 países "porque somos autosuficientes en términos de garantizar nuestra seguridad". "Mejoramos constantemente nuestras Fuerzas Armadas y nuestras capacidades defensivas. Cualquier acción de la OTAN, por supuesto, genera ciertas amenazas, pero las reprimimos todas", ha destacado.

De hecho, sobre la posibilidad de que los estados de la Alianza Atlántica aumenten hasta el cinco por ciento del PIB su presupuesto en defensa, ha considerado que "no tiene ningún sentido" alegando que "durante siglos, la cuestión de la amenaza rusa ha surgido en Occidente de vez en cuando".

"La leyenda de que Rusia va a atacar a Europa, a los países de la OTAN, es la misma mentira increíble que intentan hacer creer a la población de los países de Europa Occidental. Entendemos que esto es un disparate. Quienes lo dicen no se lo creen", ha declarado.