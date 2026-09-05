Ucrania.- AMP.- Putin ordena suspender tres días los ataques contra Kiev ante la visita de la delegación de EEUU

September 4, 2026, Moscow, Moscow Oblast, Russia: Russian President Vladimir Putin, listens during a video conference meeting with the security council from the Kremlin, September 4, 2026 in Moscow, Russia. - Europa Press/Contacto/Mikhail Metzel/Kremlin Pool

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha ordenado este sábado la suspensión por tres días de los ataques contra Kiev en relación con los preparativos y las reuniones con los enviados del presidente estadounidense, Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, que buscan relanzar el proceso de negociación con una visita a Moscú y, acto seguido, a Kiev.

"En efecto, se recibió dicha información. El Comandante Supremo en Jefe, el presidente Vladimir Putin, dio órdenes de no atacar Kiev durante tres días, a partir de la medianoche de hoy", ha afirmado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, en declaraciones a la agencia rusa Interfax, en lo que sería una medida recíproca a la iniciativa ucraniana de no atacar Moscú mientras dura la visita.

Peskov ha enmarcado este paso en "la preparación y el desarrollo de los contactos estadounidenses en Kiev" y ha confirmado así que Kushner y Witkoff se reunirá este mismo sábado con Putin. "Sí. Esa reunión está prevista para hoy", ha indicado Peskov.

El portavoz de Putin ha confirmado además indirectamente que el siguinte desplazamiento de Witkoff y Kushner será Kiev porque ante la pregunta de por qué primero Moscú y despoués Kiev, ha respondodido que "es una cuestión para los negociadores de Washington".

Precisamente, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha denunciado este sábado una serie de ataques rusos al aeropuerto de Kiev y el de Borispol, asegurando que son intentos de Rusia de boicotear la diplomacia cuando se espera el desplazamiento de los enviados de Estados Unidos para relanzar el proceso de negociaciones.

Este sábado, Witkoff y Kushner han llegado a Moscú, donde se espera que se encuentren con Putin. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que sus enviados trasladarán una propuesta a Rusia para poner fin a la guerra de Ucrania durante una visita que espera que produzca avances en las negociaciones.