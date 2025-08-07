Ucrania.- AMP.- Putin propone Emiratos Árabes Unidos como sede para la reunión con Trump sobre la guerra de Ucrania

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha sugerido que Emiratos Árabes Unidos podría ser un "lugar adecuado" para celebrar la reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump, tras mantener este jueves un encuentro con el jefe de Estado emiratí, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, que se encuentra de visita en Moscú.

"Tenemos muchos amigos dispuestos a ayudarnos a organizar un evento de este tipo. Uno de ellos es el presidente de Emiratos Árabes Unidos. Este sería uno de los lugares más adecuados", ha subrayado en declaraciones a la prensa recogidas por la agencia de noticias Interfax.

Putin se ha mostrado abierto a mantener una reunión con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. "Ya he dicho muchas veces que no tengo nada en contra", ha resaltado, agregando, no obstante, que "deben crearse ciertas condiciones" para que se produzca el encuentro, lo que, a su juicio, está "lejos" de cumplirse.

El asesor de presidencial ruso Yuri Ushakov ha informado más pronto de que habrá un encuentro bilateral de alto nivel entre Trump y Putin "en los próximos días", sin dar más detalles sobre el lugar, y sin que por el momento la parte estadounidense haya confirmado el anuncio del Kremlin.

El encuentro bilateral dejaría fuera a Zelenski, quien ha pedido en reiteradas ocasiones que haya negociaciones cara a cara con Putin para poner fin al conflicto y quien ha resaltado este jueves que una de las principales prioridades para Kiev es el fin de los combates y que Moscú acepte un alto el fuego.

Durante la jornada, Zelenski ha mantenido una llamada con el canciller alemán, Olaf Scholz, y con el presidente francés, Emmanuel Macron, con quienes ha intercambiado impresiones con respecto a la llamada en la víspera del presidente estadounidense, Donald Trump.

"Acordamos que el trabajo, tanto a nivel de asesores como de líderes, debe dar resultados. Seguimos siendo conscientes de la necesidad de un alto el fuego. Ucrania está preparada para ello, y aún no ha habido una respuesta pública clara de Rusia", ha resaltado en redes sociales tras la llamada con Macron.

VISITA DEL PRESIDENTE EMIRATÍ

El presidente emiratí ha expresado este jueves ante Putin su deseo de que el comercio con Rusia se duplique en los próximos cinco años después de que el volumen comercial bilateral haya alcanzado los 11.500 millones de dólares (9.800 millones de euros).

Con motivo del encuentro de los dos líderes --que han discutido temas relacionados con la inversión y la energía, además de la situación actual en Oriente Próximo-- Rusia y Emiratos Árabes Unidos han firmado dos acuerdos sobre desarrollo económico y en el uso de Inteligencia Artificial para el transporte.

Putin ha catalogado de "país amigo" a Emiratos Árabes Unidos durante su reunión con el presidente emiratí, quien ya visitó Rusia en octubre del año pasado y asistió a un encuentro informal en la residencia del presidente ruso, según ha recogido la agencia de noticias TASS.