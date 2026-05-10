Ucrania.- AMP.- Putin propone al excanciller alemán Schroeder como mediador internacional sobre la guerra de Ucrania

Archivo - 20 May 2025, Lower Saxony, Hanover: Gerhard Schroeder, former German Chancellor, laughs during the session of the Lower Saxony state parliament to elect the new Minister President. Photo: Julian Stratenschulte/dpa - Julian Stratenschulte/dpa - Archivo

MOSCÚ 10 May. (DPA/EP) -

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha propuesto el nombre del excanciller alemán Gerhard Schroeder como posible mediador internacional para resolver las deterioradas conversaciones de paz sobre Ucrania; una posibilidad sobre la que el exmandatario alemán, que desde hace años mantiene vínculos con empresas rusas, no ha querido hacer comentarios.

"De todos los políticos europeos", declaró Putin al término de las celebraciones del sábado del Día de la Victoria en Rusia, "preferiría hablar con Schroeder" en un momento en que, de acuerdo con el mandatario ruso, la guerra de Ucrania parece avistar su final. "Si alguien pudiera echarnos una mano, estaríamos muy agradecidos", ha añadido Putin.

Schroeder, de 82 años, no ha contestado a las preguntas de la agencia DPA sobre la propuesta de Putin. Quedan sus últimas declaraciones de enero en el 'Berliner Zeitung', donde recomendó a la comunidad internacional que "debería dejar de demonizar a Rusia como el eterno enemigo" y defendió la necesidad de restaurar los vínculos energéticos con Moscú.

Expertos en política exterior del antiguo partido Socialdemócrata de Schroeder, no obstante, han apostado por evaluar al menos la propuesta de Putin. "Toda oferta debe evaluarse con seriedad para determinar su fiabilidad", ha indicado el portavoz del SPD en Política Exterior, Adis Ahmetovic, al diario 'Der Spiegel'.

"No podemos aceptar que Estados Unidos y Rusia decidan solos el futuro de Ucrania y la seguridad europea. Nuestro objetivo debe ser tener voz y voto en la mesa de negociaciones", ha añadido. "Si la participación del excanciller alemán es una condición para ello, debe considerarse en estrecha consulta con nuestros socios europeos y no descartarse de inmediato", concluyó.

El experto en política exterior del SPD, Ralf Stegner, ha expresado una opinión similar. Hasta el momento, señaló, Europa no ha participado en las negociaciones y no puede presentar propuestas. "Si esto pudiera lograrse a través de alguien como Schroeder, sería negligente descartarlo", ha estimado.