Reino Unido, Francia y Alemania respaldan las negociaciones directas entre Ucrania y Rusia

LONDON, June 8, 2026 -- British Prime Minister Keir Starmer (2nd R), French President Emmanuel Macron (1st R), German Chancellor Friedrich Merz (1st L) and Ukrainian President Volodymyr Zelensky chat at the No. 10 Downing Street after their meeting in Lo - Europa Press/Contacto/Stephen Chung

Señalan la necesidad de elevar la producción de misiles antiaéreos y apuntan a desarrollar conjuntamente capacidades militares

Zelenski desvela una reunión con Abramovich en la que insistió en que Kiev no abandonará la región del Donbás

MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los líderes de Reino Unido, Francia y Alemania han señalado en un encuentro con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, el respaldo a la iniciativa ucraniana de mantener negociaciones directas con Rusia en las que participen también Estados Unidos y Europa.

"Respaldaron la propuesta de establecer un diálogo directo entre Ucrania y Rusia, con la participación activa de Estados Unidos y Europa, para alcanzar un alto el fuego y apoyar la continuación de las negociaciones", ha indicado el comunicado conjunto tras la cita del primer ministro británico, Keir Starmer, el canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron, con Zelenski en Londres.

En todo momento, subrayan que Europa "tiene un papel importante que desempeñar en cualquier acuerdo, como firme apoyo de Ucrania", por lo que los esfuerzos deben realizarse "en la más estrecha cooperación con Ucrania, los socios europeos en sentido amplio y Estados Unidos".

Así, han recalcado el apoyo a una "solución negociada por la vía diplomática" propuesta por Zelenski en su carta al presidente ruso, Vladimir Putin, en el que le pide mantener un cara a cara para desencallar las negociaciones de paz.

Respecto a las conversaciones con el Kremlin, los líderes de las potencias europeas señalan que el punto de partida debe ser "el cese de los combates", incidiendo en que Putin tiene que "aceptar un alto el fuego inmediato y completo".

Sostienen que "la actual línea de contacto debe servir como punto de partida para las negociaciones". "Las fronteras internacionales no deben modificarse por la fuerza, y el derecho soberano de Ucrania a elegir sus propios acuerdos de seguridad y sus alianzas debe respetarse plenamente", recalcan.

Asimismo, el comunicado conjunto insiste en que Kiev tiene que contar con "garantías de seguridad sólidas y jurídicamente vinculantes" una vez que entre en vigor el alto el fuego.

APOYO A UCRANIA: ELEVAR LA PRODUCCIÓN DE ANTIMISILES

De cara a las próximas citas del G7 en Evian, Francia, y de la OTAN, en Ankara, los líderes de Reino Unido, Francia y Alemania han subrayado la necesidad de elevar la producción de misiles antiaéreos, así como "coordinar mejor la continuación del apoyo a Ucrania en función de sus necesidades prioritarias", incidiendo en que se tiene que consolidar "una presión sostenida sobre la economía de guerra de Rusia y un mayor compromiso en materia de apoyo militar y defensa para Ucrania".

"Los líderes subrayaron la necesidad urgente de ampliar la producción de interceptores y desarrollar conjuntamente capacidades de defensa antimisiles balísticos y de ataque en profundidad, así como de garantizar la viabilidad futura de las Fuerzas Armadas ucranianas", ha indicado el texto conjunto.

Tras condenar los "ataques masivos con drones y misiles" llevados a cabo por Rusia en las últimas semanas que han aumentado el balance de víctimas civiles, los dirigentes europeos han subrayado que estas citas internacionales en las que estará el presidente de Estados Unidos, Donald Trump deben servirán para aunar posiciones sobre la guerra en Ucrania.

KIEV SEÑALA QUE HAY UNA POSICIÓN COMÚN ANTE NEGOCIACIONES

Por su lado, la Presidencia de Ucrania ha valorado que existe una posición común con los líderes de las potencias europeas sobre que se "reactiven" los esfuerzos diplomáticos tras la pausa en las negociaciones.

"Volodimir Zelenski subrayó que Europa debe estar presente en la mesa de negociaciones. Las partes debatieron la forma en que Europa podría estar representada y el papel que podrían desempeñar el Reino Unido, Francia y Alemania", ha indicado Kiev.

Además, el mandatario ucraniano trasladó que la "principal prioridad" en el campo de batalla son misiles antibalísticos, insistiendo en nuevos paquetes de ayuda militar a través de la iniciativa de la OTAN, PURL, "así como la búsqueda de otras vías, junto con los socios, para reforzar la protección del espacio aéreo de Ucrania".

En una entrevista previa con la cadena británica Sky News, Zelenski ha encuadrado su iniciativa de la misiva a Putin en un intento de que Rusia "deje de jugar juegos" y "responda" sobre sus i intenciones de parar la guerra. "Es una carta pública, tiene que responder. Tiene que responder, lo mejor que actúe para poner fin a esta guerra, que es su guerra, por cierto", ha remarcado.

En este contexto, el presidente ucraniano ha desvelado que se reunió con el empresario ruso Roman Abramovich, considerado del círculo cercano a Putin, para trasladar mensajes al Kremlin de forma discreta.

"Le dije: 'la cuestión no es sobre nosotros. Sois vosotros quienes lucháis contra nosotros en nuestro territorio'. Y le hablé del Donbás; ese fue el mensaje clave", ha señalado, incidiendo en que trasladó que Ucrania no se va a "rendir", "ni a abandonar" su territorio.

"No os vamos a dar la victoria de esa manera. Y no la conseguiréis. Y hablamos de compromisos pero le dije que todos los compromisos vendrían después del alto el fuego", ha señalado, insistiendo en que un encuentro con Putin debería avanzar en esa línea.