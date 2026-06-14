Ucrania.- AMP.- Reino Unido intercepta por primera vez un petrolero de la presunta "flota fantasma" de Rusia

Archivo - March 1, 2026, Zeebrugge, Belgium: The Ethera pictured during a press conference of Belgian Defence regarding Operation 'Blue Intruder', at the naval base in Zeebrugge, Sunday 01 March 2026. The Belgian and French authorities have seized Saturda - Europa Press/Contacto/Nicolas Maeterlinck

MADRID 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Marina Real británica ha interceptado a primera hora de este domingo un petrolero supuestamente perteneciente a la "flota fantasma" de Rusia (la flota de barcos que emplea Moscú para evadir las sanciones internacionales por la guerra de Ucrania) que intentaba atravesar el Canal de la Mancha.

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha anunciado esta "exitosa operación" que "propina un nuevo golpe a Rusia y recuerda a quienes alimentan la guerra de (el presidente ruso, Vladimir) Putin en Ucrania que no tienen sitio donde esconderse".

La intercepción de estos barcos es un fenómeno habitual, especialmente en el Báltico, pero es la primera vez que Reino Unido se encarga de una operación de este tipo.

A la espera de más información, Starmer ha agradecido su labor a los participantes de la operación y publicado un vídeo de la incursión con un mensaje final para Putin: "A pesar de sus esfuerzos para evadir las sanciones, no dejaremos que se salga con la suya". El Gobierno ruso tampoco se ha pronunciado sobre el incidente.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha agradecido a Reino Unido este "importante paso contra la flota petrolera de Rusia".

"Fue la soberbia de Rusia, alimentada por altos ingresos del petróleo y el gas, la que allanó el camino para esta guerra, y cada decisión de los socios que priva a Rusia de dinero también limita la guerra misma", ha celebrado en redes sociales.

Zelenski ha rematado su mensaje pidiendo a Europa que "tome medidas legislativas para permitir no solo la detención de petroleros y restricciones en los envíos de petróleo, sino también la confiscación del petróleo que transportan".