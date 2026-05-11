Reino Unido sanciona a 85 personas y entidades rusas por desinformación y deportación de niños ucranianos

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Reino Unido ha informado este lunes de nuevas sanciones contra 85 personas y entidades involucradas, por un lado, en campañas rusas de desinformación para "desestabilizar" a Ucrania, así como en la "deportación forzosa" de niños ucranianos durante esta parte del conflicto, que dura ya cuatro años y medio.

El Departamento del Tesoro británico ha incluido a 29 personas y entidades en su lista de sanciones por su participación "en la deportación forzosa, la reeducación y la militarización de niños ucranianos".

En esta lista se incluyen centros de estudio, instituciones estatales médicas y de educación superior, centros de entrenamiento, así como algunos de sus responsables, entre ellos Vladislav Golovin, director general del movimiento juvenil Yunarmiya, que cuenta con respaldo del Ministerio de Defensa de Rusia, o Grigori Gurov, presidente de la agencia estatal juvenil Rosmolodezh.

Asimismo, el Gobierno británico ha apuntado hacia otros 56 objetivos por su relación con "campañas rusas de manipulación e injerencia de información extranjera, diseñadas para desestabilizar Ucrania.

Hace apenas una semana, Reino Unido ya emitió sanciones contra una treintena de personas y entidades relacionadas con el desarrollo de drones y supuestas redes que "explotan migrantes" para la guerra con Ucrania.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha agradecido estas "importantes" medidas que ha enmarcado en los esfuerzos por mantener la "presión" contra Moscú. Mientras, la reacción de Rusia ha venido de la mano de su Embajada en Londres, que las ha tildado de "ilegales", asegurando que los afectados "rescatan desinteresadamente" a los menores de las zonas de combate.

En este sentido, la legación diplomática rusa ha incidido en que los sancionados realizan esta labor "en medio de los brutales bombardeos con armamento occidental, incluido el británico". "También se imponen contra quienes cuidan a los niños evacuados a un lugar seguro y les ayudan a recuperar su infancia", ha agregado en un comunicado difundido a través de la agencia de noticias rusa TASS.

Moscú ha asegurado que el traslado forzoso de 20.000 menores ucranianos a Rusia para su adoctrinamiento es, en realidad, una "invención, cargada de malicia y frustración", y ha defendido que esta acusación ha sido "refutada de forma contundente en numerosas ocasiones".

"Se trata de una campaña de desinformación tan descarada como la del incidente de Bucha", ha dicho en alusión a la masacre de civiles por parte de las Fuerzas Armadas rusas durante el período en que ocuparon esta ciudad ucraniana en febrero de 2022. "Londres ha convertido la mentira en una de sus principales armas en Ucrania desde el principio y sigue innovando en la manipulación y distorsión de los hechos, al tiempo que culpa a otros de ello", ha declarado.

Al mismo tiempo, la Embajada ha denunciado que "las violaciones masivas de los derechos fundamentales de los menores por parte de Kiev siguen sin resolverse" y ha asegurado que hay menores que están siendo "víctimas de trata hacia países de la UE y Estados Unidos". Entre sus destinos figuran la adopción por familias LGBTI --movimiento prohibido en Rusia--, el reclutamiento "con fines delictivos", o el adoctrinamiento contra Rusia, ha aseverado.