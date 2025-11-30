Rubio destaca las negociaciones "muy productivas" de este domingo con Ucrania

November 13, 2025, Washington, District Of Columbia, United States: U.S. Secretary of State Marco Rubio during greeting Brazilian Foreign Minister Mauro Vieira at the State Department in Washington, D.C., on November 13, 2025. - Europa Press/Contacto/Mehmet Eser

MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, ha afirmado este domingo, que la última sesión de las negociaciones con la delegación ucraniana para avanzar hacia un acuerdo de paz mantenida este domingo en Florida ha sido "muy productiva".

"Ha sido una sesión muy productiva y útil en la que se han logrado más avances. Seguimos con realismo, sabiendo lo difícil que es, pero hemos hecho avances y creo que hay una visión común que no trata solo de poner fin a la guerra, lo cual es muy importante, sino del futuro de Ucrania, un futuro que esperamos sea más próspero que nunca", ha apuntado Rubio en declaraciones a la prensa tras la reunión.

Rubio ha resaltado que las delegaciones están trabajando sobre la base de lo tratado la semana pasada en Ginebra y han mantenido comunicación a lo largo de la semana. "Hoy hemos seguido construyendo sobre eso, pero hay más trabajo que hacer", ha advertido.

En cuanto a la postura rusa, Rubio ha resaltado que Moscú tendrá un papel central en cualquier acuerdo. "Es delicado. Es complicado. Hay muchas piezas móviles y evidentemente hay otra parte implicada que tendrá que ser parte de la ecuación", ha señalado.

La semana próxima se intensificarán las gestiones y viajará a Moscú el representante especial de Donald Trump, Steve Witkoff, ha revelado Rubio. Washington "ha estado en contacto con la parte rusa en varios grados, pero tenemos un concepto bastante concreto de lo que opinan también", ha explicado.

Por su parte, el jefe de la delegación ucraniana, Rustem Umerov, ha coincidido en destacar el carácter "productivo y exitoso" del encuentro de Florida. "Nuestro objetivo es una Ucrania próspera y fuerte. Hemos tratado todas las cuestiones que son importantes para Ucrania y Estados Unidos ha apoyado", ha apuntado.

Antes de la reunión, Rubio putualizaba que el fin no es solo terminar con la guerra, sino hacerlo "de forma que haya un mecanismo y una vía para que sea independiente y soberana, que nunca tenga otra guerra y que genere una tremenda prosperidad para su gente, no solo una reconstrucción, sino que entre en una era de extraordinario avance económico para el país".

El responsable estadounidense subrayó que Ucrania tiene "un tremendo potencial económico". Rubio estaba acompañado del enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y por el yerno de Trump, Jared Kushner.

Si bien Washington ha proclamado avances en las conversaciones con Ucrania, éstas aún enfrentan los mismos obstáculos que en rondas anteriores: el control de las regiones ucranianas bajo control ruso, el futuro de las Fuerzas Armadas de Ucrania y la posible integración de Kiev en la OTAN.

Washington esperaba que este domingo se lograsen avances en estas dos cuestiones, según fuentes cercanas a las negociaciones citadas por medios estadounidenses.