Rubio reivindica la autoría estadounidense del plan de paz de 28 puntos para Ucrania

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario del Departamento de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha declarado este sábado que la última propuesta del plan de paz para poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania ha sido redactada por Estados Unidos, contradiciendo a dos senadores estadounidenses que lo habían presentado previamente como un proyecto mayormente ruso.

En las últimas horas, cada vez más voces internacionales han pedido nuevas aclaraciones sobre la autoría del mismo. La última de ellas, la del primer ministro polaco, Donald Tusk.

"Los líderes de Europa, Canadá y Japón hemos declarado nuestra intención de trabajar sobre este plan a pesar de las reservas que hemos expresado sobre el mismo. Sin embargo, estaría bien antes de empezar que supiéramos de verdad quién es el autor de este plan", ha espetado en su cuenta de la red social X.

Rubio había afirmado previamente en una publicación en X que, si bien el documento presentado "se basa en las aportaciones de Rusia", "la propuesta de paz ha sido redactada por Estados Unidos", y ha asegurado que también tiene en cuenta "las aportaciones previas y actuales de Ucrania".

Así, el secretario ha defendido la propuesta resultante como un "marco sólido para las negociaciones en curso", recuperando una publicación que él mismo hizo días atrás en la misma plataforma en la que abogaba por la elaboración de "una lista de posibles ideas para poner fin a esta guerra (entre Rusia y Ucrania) a partir de las aportaciones de ambas partes del conflicto".

El caso es que horas antes, el senador republicano Mike Rounds había asegurado en un foro de seguridad en Halifax, Canadá, que Estados Unidos solo había recibido la propuesta, que habría sido entregada a un mediador estadounidense. "No es nuestra recomendación, no es nuestro plan de paz", indicaba Rounds citando una conversación telefónica con Rubio, según declaraciones recogidas por dpa.

Asimismo, el senador Angus King había criticado que el plan de 28 puntos presentado por EEUU refleja "esencialmente la lista de deseos de los rusos" y auguraba que no servirá más que como una "pauta para intentar reducir los problemas entre Ucrania y Rusia".

Rubio, en cambio, ha insistido en que el propósito del citado plan no es otro que "poner fin a una guerra compleja y mortífera como la de Ucrania", una tarea que "exige un amplio intercambio de ideas serias y realistas". "Lograr una paz duradera requerirá que ambas partes acepten concesiones difíciles pero necesarias", expresaba este jueves el secretario también en su cuenta de X.

Entre todas las reacciones cabe destacar la del presidente de la Comisión de Exteriores del Parlamento de Estonia, Marko Mihkelson, quien apunta como responsable del texto directamente al asesor ruso Kirill Dimitriev, el director ejecutivo del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) y una figura en principio en la sombra que ha ido cobrando importancia según han ido sucediendo las negociaciones.

Mihkelson ha definidio el "plan de Trump" directamente como "un desastre" que "beneficia directamente al agresor". "La mejor manera de navegar por estas aguas turbias ahora es dar un paso atrás, eliminar el borrador de Dmitriev e impulsar la paz mediante la fuerza. El agresor debe verse obligado a detener la matanza y retirarse de los territorios ocupados", ha aseverado.

El borrador que ha circulado en medios estadounidenses en los últimos días ha suscitado gran controversia en la comunidad internacional al considerarse que exige importantes concesiones por parte de Kiev, mientras que varios de sus puntos favorecen claramente a Moscú.

No obstante, el presidente Donald Trump, que había instado inicialmente a Ucrania a aceptar la propuesta antes del próximo jueves 27 de noviembre, ha afirmado este sábado que su plan de paz de 28 puntos no constituye una propuesta definitiva.

La difusión del plan ha puesto a Kiev y a sus aliados europeos en alerta máxima. Este domingo, altos responsables de seguridad de Alemania, Francia, Reino Unido, la Unión Europea, Estados Unidos y Ucrania han previsto reunirse en Ginebra para debatir la propuesta. Estará presente, según fuentes de CNN, el propio Rubio, al que tendrán oportunidad de pedirle explicaciones.

El texto de Trump, no oficial a pesar de su publicación en varios medios de comunicación, prevé la cesión del este de Ucrania a Rusia y la reducción de las Fuerzas Armadas ucranianas. Estos puntos han sido ya rechazados por aliados de Ucrania, que defienden la integridad territorial del país.