Rubio traslada a Ucrania su compromiso con "una paz duradera" antes de las conversaciones de Abu Dabi

30 October 2026, US, Atlanta: US Secretary of State Marco Rubio speaks at the start of the G20 foreign ministers' meeting in Atlanta. Photo: Michael Kappeler/dpa - Michael Kappeler/dpa

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha trasladado este martes al ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, el compromiso de Washington con "una paz duradera y estable" antes de las conversaciones trilaterales con Rusia y Ucrania en Emiratos Árabes Unidos.

En el marco de su viaje a París para participar en una cita de ministros de Exteriores del G7, Rubio ha mantenido una "productiva" reunión con Sibiga. "Hablamos sobre las negociaciones en curso para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, la resiliencia energética y la cooperación en materia de defensa", ha indicado.

"Estados Unidos mantiene su compromiso de lograr una paz duradera y estable", ha subrayado el jefe de la diplomacia norteamericana tras reunirse con su homólogo ucraniano.

En declaraciones posteriores, ha incidido en que Europa estará presente en las negociaciones de Ucrania porque "es parte de la solución" a largo plazo para garantizar la seguridad en el continente.

"Queremos que la guerra termine y queremos que nunca vuelva a haber una guerra. Por tanto, eso exige no solo poner fin a la guerra, sino también garantizar que Ucrania nunca vuelva a sentirse amenazada en lo que respecta a su seguridad", ha afirmado el jefe de la diplomacia europea en declaraciones desde Francia donde participa en la reunión de ministros de Exteriores del G7.

Rubio ha insistido en la necesidad de elaborar una propuesta que aborde tanto el final del conflicto como mecanismos de seguridad para evitar su repetición.

En este punto ha recalcado que resultará clave el papel de Europa, rechazando la idea de que Estados Unidos vaya a llegar a un acuerdo con Rusia sin contar con los socios europeos. "Europa está en la mesa de negociaciones. Está con nosotros, a nuestro lado. En estos momentos hay representantes de cinco países de la Unión Europea en Abu Dabi", ha incidido.

"Nuestros negociadores han dejado claro que creemos que, con el tiempo, las conversaciones trilaterales también deberían incluir a nuestros socios europeos en la mesa, porque forman parte de la solución de este problema a largo plazo", ha resumido.

KIEV PIDE APROVECHAR LA DIPLOMACIA PARA TRABAJAR EN LA DISTENSIÓN

Sibiga por su lado ha incidido en que la reunión ha servido para reafirmar la "fortaleza" de la asociación estratégica de Ucrania y Estados Unidos, con el foco puesto en los esfuerzos para lograr la paz en la guerra.

"Debemos aprovechar todas las oportunidades para la diplomacia y la distensión", ha indicado en una cita que llega en paralelo al reinicio de las conversaciones trilaterales en Abu Dabi entre Ucrania y Rusia, con Washington de mediador.

Sibiga ha agradecido el papel de la primera dama estadounidense, Melania Trump, por la iniciativa de alto el fuego y la "exitosa operación humanitaria" en la ciudad de Oleshki.

"También hablamos sobre el mar Negro y la necesidad de restablecer la libertad de navegación en esa zona para garantizar la seguridad alimentaria mundial", ha añadido, además de discutir las capacidades defensivas de Ucrania y la defensa antiaérea de cara al invierno.

El titular de Exteriores ucraniano ha subrayado la intención de "desarrollar una cooperación económica y en materia de seguridad con Estados Unidos que beneficie a ambas partes", apuntando a la producción conjunta de drones y a futuros proyectos económicos.

Este martes han arrancado las conversaciones en formato trilateral entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos, en el primer encuentro de estas características desde febrero y en medio de los esfuerzos internacional para desencallar las negociaciones y avanzar hacia un acuerdo de paz entre Kiev y Moscú.

En la agenda de la cita está "el cese de hostilidades y un acercamiento a la paz", ha indicado el jefe de los servicios de Inteligencia Exterior de Ucrania, Rustem Umerov. Previamente, una delegación ucraniana mantuvo una reunión con representantes de la Comisión Europea, la OTAN, Estados Unidos y varios países europeos para "comparar posturas y coordinar los pasos a seguir antes de la próxima etapa de las negociaciones", ha explicado el cargo ucraniano.