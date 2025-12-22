Ucrania.-AMP.-Rusia afirma que los cambios introducidos por Ucrania al plan de EEUU "no mejoran" las perspectivas de paz

RUSSIA, MOSCOW - DECEMBER 3, 2025: Russian Presidential Aide Yuri Ushakov talks to journalists following talks between Russia's President Vladimir Putin and US Special Presidential Envoy Steve Witkoff - Europa Press/Contacto/Kristina Kormilitsyna

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ruso ha considerado este domingo que los cambios introducidos por Ucrania y sus aliados europeos al plan de 20 puntos propuesto por Estados Unidos para el fin del conflicto "no mejoran" las perspectivas para una "paz duradera".

"Estoy seguro de que las propuestas que los europeos y los ucranianos han presentado o están tratando de presentar definitivamente no mejoran el documento ni aumentan las posibilidades de lograr una paz duradera", ha afirmado el asesor del Kremlin Yuri Ushakov ante la agencia de noticias Interfax.

Este consejero del presidente ruso, Vladimir Putin, ha hecho estas declaraciones, si bien ha reconocido que aún no ha visto las propuestas por escrito, y después de la reunión en Miami del enviado especial de Moscú, Kirill Dmitriev, con la delegación estadounidense.

Dmitriev, que también se desempeña como jefe del Fondo Ruso de Inversión Directa, ha sugerido este lunes que el próximo encuentro con Washington sea en Moscú.

"Gracias, Miami. La próxima vez: Moscú", ha escrito en su cuenta de la red social X, en una publicación acompañada de una fotografía suya vistiendo una camiseta con el mismo mensaje y la firma del presidente ruso.

El enviado especial estadounidense Steve Witkoff, quien ha descrito los encuentros como "productivos y constructivos", ha asegurado en la misma plataforma que "Rusia mantiene su pleno compromiso con el logro de la paz en Ucrania" tras una reunión en la que también han participado el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, y el enviado de la Casa Blanca, Josh Gruenbaum.

Los representantes de Washington se han reunido por otra parte con una delegación ucraniana --que incluye al secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Rustem Umerov, y al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Andri Hnatov-- y una serie de "asesores de seguridad nacional europeos clave" para "alinear un enfoque estratégico compartido entre Ucrania, Estados Unidos y Europa", según ha destacado Witkoff.