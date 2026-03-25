RUSSIA, MOSCOW - MARCH 11, 2026: Dmitry Peskov, Press Secretary of the President of Russia, takes part in the 2nd All-Russian Applied Research Conference titled ''The Modern Media: Technologies, Narratives, Personnel'' and held at the HSE (Higher School o - Europa Press/Contacto/Arina Antonova

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades rusas han señalado este miércoles que siguen los contactos con Estados Unidos por "los canales habituales" para poner fin a la guerra en Ucrania, reiterando que cualquier fórmula que se pacte debe tener en cuenta sus intereses.

"Moscú sigue manteniendo contacto con los estadounidenses a través de los canales habituales y estamos recibiendo información sobre lo que está sucediendo. Agradecemos los continuos esfuerzos de la parte estadounidense para garantizar las condiciones adecuadas para alcanzar una solución en los asuntos ucranianos", ha declarado el portavoz presidencial ruso, Dimitir Peskov, en declaraciones recogidas por la agencia Interfax.

De todos modos ha evitado aclarar si el Kremlin percibe una salida diplomática inminente a la invasión de Ucrania. "En cuanto a si nos estamos acercando o no, bueno, cada ronda de negociaciones probablemente representa un paso más hacia la verdadera solución", ha expuesto, si bien ha reiterado que cualquier "fórmula" que se pacte tiene que "tener en cuenta" los "intereses" rusos en Ucrania.

"Esperamos que continúen estos buenos oficios de Estados Unidos. Seguimos abiertos a las negociaciones", ha declarado Peskov.

AL CORRIENTE DEL CONTENIDO DE LA REUNIÓN ENTRE EEUU Y UCRANIA

Por otro lado, el asesor presidencial Yuri Ushakov ha confirmado que Washington ha trasladado a Moscú el contenido de la reunión que mantuvo con una delegación ucraniana el fin de semana pasado en Florida, aunque sin dar muchos más detalles.

"Nos informaron detalladamente sobre los resultados y sabemos en qué situación nos encontramos ahora", ha contado el asesor del presidente ruso, Vladimir Putin, para asuntos internacionales, en declaraciones a la prensa.

El primero en referirse a este asunto fue el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, quien destacó las "constructivas" conversaciones que mantuvieron en Florida, que se centraron "en encontrar soluciones a los problemas pendientes" que impiden todavía llegar a un acuerdo.

En las últimas fechas, Ucrania viene insistiendo en dar pasos adelante en el proceso de negociación con Rusia, en el que media Washington, y que se acuerde una próxima reunión a nivel de líderes. "Se necesitan reuniones a nivel de líderes para resolver realmente todo", insistió el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, tras una nueva reunión de las delegaciones estadounidense y ucraniana en Florida el pasado fin de semana.

Zelenski condiciona desde principios de este año un acuerdo final para poner fin a la guerra a que los aliados de Kiev se comprometan con unas garantías de seguridad que apoyen a Ucrania en el futuro y disuadan cualquier eventual nueva agresión rusa. "Lo más importante es establecer garantías de seguridad que nos permitan acercarnos al fin de la guerra", volvió a argumentar el mandatario ucraniano tras la ronda de contactos en Florida.

Igualmente ha puesto de relieve que otros actores internacionales más allá de Estados Unidos puedan contribuir a las negociaciones, caso de Europa, cuyos líderes han reclamado mayor autoridad en la negociación.