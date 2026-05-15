Ucrania.- AMP.- Rusia anuncia la toma de otras dos localidades en las provincias ucranianas de Járkov y Zaporiyia

RUSSIA, KHERSON REGION - MAY 14, 2026: Servicemen of a military reconnaissance unit of the 18th Combined Arms Army with Russia's Dnepr Group of Forces are seen with a ZALA unmanned aerial system in the zone of Russia's special military operation - Europa Press/Contacto/Alexei Konovalov

MADRID, 15 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este viernes la toma de otras dos localidades en las provincias ucranianas de Járkov y Zaporiyia, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un breve comunicado que sus tropas han capturado las localidades de Chaikovka, en Járkov, y de Cherivne, en Zaporiyia, sin dar informaciones sobre bajas.

Por su parte, la 129º Brigada Mecanizada Pesada del Ejército de Ucrania ha asegurado que sus fuerzas han logrado recuperar el control de Odradne "y sus alrededores", en la provincia de Járkov, en un mensaje al que adjunta un vídeo sobre ataques con drones contra las tropas rusas.

"Como resultado de una operación planificada, las fuerzas de Ucrania liberaron el asentamiento de Odradne, en Járkov, y lo pusieron bajo control", ha apuntado en un comunicado en redes sociales, donde ha destacado "el coraje, la resistencia y el trabajo profesional de los soldados ucranianos".

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, especialmente en el este. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.