Ucrania.- AMP.- Rusia anuncia la toma de otras dos localidades en el este de Ucrania

RUSSIA, MOSCOW - DECEMBER 25, 2025: Vladimir Putin, President of Russia, holds a meeting of the Russian State Council at the Grand Kremlin Palace - Europa Press/Contacto/Alexander Shcherbak

MADRID, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades rusas han anunciado este sábado la toma de otras dos localidades en el este de Ucrania, en el marco de los avances en la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin, y en medio de las negociaciones para un alto el fuego.

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valeri Gerasimov, ha informado a Putin de que sus tropas han "liberado" la localidad de Mirnogrado, en Donetsk, y de Huliaipole, en Zaporiyia, según recoge el Kremlin.

En este sentido, Gerasimov ha destacado que el Ejército ruso "avanza en todas direcciones", mientras que el Mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania "intenta, sin éxito, detener" su avance.

Por su parte, Putin, durante una visita a uno de los puestos de mando de las tropas, ha dado su visto bueno a los últimos avances: "Veo que todas las tareas que tenemos por delante se están llevando a cabo de acuerdo con el plan especial de operaciones militares aprobado y desarrollado por el Estado Mayor".

"La creación de una zona de seguridad en las zonas fronterizas de las regiones de Sumi, Jarkov y Dnipropetrovsk avanza a buen ritmo. En el Donbás y Zaporiyia, la ofensiva continúa a lo largo de toda la línea de contacto. Las tropas rusas están amentando la presión sobre las ucranianas", ha declarado.

UCRANIA ACUSA A RUSIA DE MENTIR

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania ha indicado que las declaraciones de Rusia sobre la toma de estas ciudades son "falsas" y ha afirmado que los informes que lo respaldan no están "basados en hechos".

En este sentido, tanto Mirnogrado como Huliaipole continuarían bajo control de las fuerzas ucranianas aunque en una "situación difícil". "Los soldados ucranianos continúan sus operaciones activas para destruir a los grupos de infantería de los invasores", reza un comunicado emitido a través de Telegram.

Por otro lado, han informado de que una ofensiva rusa sobre la localidad de Kostantinovka, ubicada en Donetsk, ha sido paralizada por las fuerzas de Ucrania y como resultado dos tanques habrían sido destruidos.

Las autoridades ucranianas han acusado al Kremlin de utilizar la desinformación para atribuirse falsamente la toma de ciudades, algo que ya habrían hecho en otras ocasiones, y han pedido utilizar únicamente fuentes de información verificadas para "no sucumbir a las provocaciones de los propagandistas rusos".

"Es evidente que las mentiras rusas se dirigen principalmente a los socios extranjeros y se intensificaron considerablemente durante las conversaciones de paz. Sin embargo, la desinformación rusa no afectará la posición ucraniana ni su futura labor diplomática", han aseverado.

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro de los progresos en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.