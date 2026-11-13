Rusia apela a EEUU y Europa para que convenzan a Ucrania de apoyar una tregua humanitaria en Kostantínovka

RUSSIA, MOSCOW - OCTOBER 30, 2026: Russian President Putin's Spokesman Dmitry Peskov is seen during a meeting between Russia's President Putin and Kenya's President Ruto (both not pictured) - Мессман Евгений / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha apelado este viernes a Estados Unidos y Europa para que persuadan a Ucrania de apoyar una tregua humanitaria en Kostantínovka, en la provincia de Donetsk, tal y como propuso en la víspera el presidente ruso, Vladimir Putin, en base al modelo que se aplicó hace algo más de una semana en Oleshki.

"Hacemos un llamamiento a los estadounidenses y a los europeos, quienes, si son ciertas las afirmaciones de que buscan la paz, también deberían usar su influencia para influir en los ucranianos y animarlos a llevar a cabo esta operación humanitaria en Kostantínovka", ha apelado Dimitri Peskov, portavoz de Moscú.

Peskov ha rechazado la versión ucraniana de que una eventual pausa serviría para rotar a las tropas y reforzar posiciones. "La afirmación de que se utilizará para transportar vehículos blindados no resiste ningún análisis crítico porque esto es visible con satélites, drones y otros equipos de vigilancia", ha apuntado.

"Su objetivo es permitir que los 400 o 500 civiles que aún permanecen en Kostantínovka abandonen ese asentamiento y vayan a donde deseen", ha explicado Peskov, en línea con la propuesta que en la víspera presentó Putin en la reunión con los enviados especiales de Estados Unidos, Steve Witkoff y Jared Kushner.

Así, ha explicado que aquellas personas que lo deseen podrán trasladarse tanto a Rusia como a los territorios controlados por Ucrania, aunque para ello, ha incidido, es necesario llevar a cabo las labores de limpieza de las carreteras y los caminos de alrededor, en estos momentos plagados de minas.

En ese sentido, el portavoz del Kremlin ha afirmado que en lo que respecta a Rusia, están preparados para comenzar cuanto antes las labores de aquellas zonas que controlan, según recoge la agencia de noticias Interfax.

UCRANIA ACUSA A RUSIA DE MINAR LA ZONA

Por su parte, el comisionado ucraniano para los Derechos Humanos, Dimitro Lubinets, uno de los encargados de gestionar la tregua humanitaria en Oleshki junto a su homóloga rusa, Yana Lantratova, se ha limitado a señalar con respecto a esta cuestión que no ha sido tratada en las negociaciones de Abu Dabi.

Asimismo, ha explicado que ejecutar una misión humanitaria en esta zona puede llevar "varios meses", ya que Rusia no ha cesado de plantar minas, incluso entre las posibles rutas de evacuación, y "no existen obstáculos naturales" entre las fuerzas de ambos ejércitos.

"Este territorio está minado de manera activa, se plantan minas casi a diario (...) Por lo tanto, cualquier misión humanitaria solo puede comenzar después de garantizar calma y la retirada de minas", ha incidido Lubinets durante su comparecencia en un comisión sobre la ley marcial, según la agencia Ukrinform.

En ese sentido, ha puesto en duda que Rusia sea capaz de retirar todos estos artefactos explosivos en apenas cinco días, tal y como dijo el presidente Putin. "Ni siquiera en teoría (...) Creo que llevará mucho más tiempo. De varias semanas a varios meses", ha supuesto.

MODELO OLESHKI

La idea de Putin se basa en la misma propuesta de la primera dama, Melania Trump para Oleshki, en la provincia de Jersón, cuyos alrededores estaban sembrados de minas y a la que no llegaban suministros desde finales de mayo de este año.

Kiev y Moscú establecieron un alto el fuego de tres días para permitir el 30 de octubre que se llevara a cabo una misión humanitaria en Oleshki --ocupada por Rusia desde 2022-- a través de la cual se distribuyeron varias decenas de toneladas de ayuda y se gestionó la salida tanto a Ucrania como a Rusia de quienes lo desearon.

A diferencia de Oleshki, Kostantínovka es uno de los principales frentes de batalla en el este de Ucrania. A pesar de que Moscú ha asegurado que controla la ciudad --actualmente reducida gran parte de ella a escombros-- sigue estando bajo un importante asedio directo por parte de las tropas rusas.

No obstante, existen varias diferencias sobre la actual situación de ambas ciudades que podrían hacer difícil encajar este modelo en Kostantínovka, donde ya se produjo una evacuación previa a gran escala y en donde la línea del frente sigue en activo, por lo que una pausa podría ser visto por las partes como una forma de y reabastecer y fortificar tropas y municiones.

Cabe destacar que el control total de Kostantínovka permitiría a Rusia tomar rumbo directo hacia Kramatorsk y Sloviansk, los últimos grandes bastiones que Ucrania mantiene en una provincia de Donetsk, ya ampliamente ocupada.