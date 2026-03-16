Ucrania.- AMP.- Rusia apunta que pese a que Trump "tiene ahora otras prioridades" no perdió el interés por Ucrania

RUSSIA, MOSCOW - MARCH 11, 2026: Dmitry Peskov, Press Secretary of the President of Russia, takes part in the 2nd All-Russian Applied Research Conference titled ''The Modern Media: Technologies, Narratives, Personnel'' and held at the HSE (Higher School o - Europa Press/Contacto/Arina Antonova

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha señalado este lunes que a pesar de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "tiene ahora otras prioridades" --en alusión a la guerra con Irán--, no ha perdido el interés por Ucrania, tal y como demuestra al insistir a su homólogo de ese país, Volodimir Zelenski, en llegar a un acuerdo con Rusia.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha descartado esa supuesta falta de interés y ha señalado que "recomienda insistentemente al presidente Zelenski que llegue a un acuerdo", lo que evidencia, ha subrayado, "que es precisamente la parte ucraniana el principal obstáculo en el proceso de negociación".

Peskov ha explicado que aunque "por razones obvias", la parte estadounidense tiene "actualmente otras prioridades", confían en poder retomar cuanto antes las negociaciones con Ucrania. "Aún no se acordaron lugar y fecha concretas", ha dicho.

"Tienen mucho trabajo por delante en otros ámbitos bien conocidos", ha apuntado Peskov en alusión a Estados Unidos, inmerso en estos momentos en una guerra con Irán de la que se han cumplido ya más de dos semanas, dejando tras de sí más de 3.000, según algunas estimaciones, entre ellas el líder supremo, Alí Jamenei.

Peskov también ha pasado por alto las acusaciones del presidente Zelenski sobre el apoyo que Irán está recibiendo de Rusia para sus ataques contra Israel e intereses e instalaciones militares estadounidenses en Oriente Próximo.

"Deben contactar con el jefe del régimen de Kiev y preguntarle de dónde ha obtenido esa información. Nosotros no hacemos comentarios sobre ese tipo de declaraciones", ha zanjado Peskov para responder a las preguntas de la prensa, según recoge la agencia rusa Interfax.

RUSIA DEFIENDE LA AUSENCIA DE LA UE EN LA MESA DE NEGOCIACIÓN

Por otro lado, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha argumentado que la ausencia de la Unión Europea (UE) en la mesa de negociación con Ucrania responde a su propio "descrédito", a tenor de las declaraciones de ciertas capitales europeas, entre ellas París, Berlín y la propia Bruselas.

"No es que nadie esté impidiendo que la UE se siente en la mesa de negociación", es que "ya se ha desacreditado por completo", ha afirmado Lavrov en una rueda de prensa conjunta con su par keniano, Musalia Mudavadi, en Moscú, en la que ha señalado que Bruselas no tiene una "forma constructiva" de encarar este asunto.

Lavrov ha acusado al bloque europeo de querer mantener a toda costa en Kiev un régimen que apueste por el enfrentamiento con Rusia y recuerda que ya ha sido planteada la idea de desplegar en Ucrania lo que han denominado "fuerzas de estabilización" en caso de un eventual acuerdo de paz.

"En esencia son fuerzas de ocupación que representarán una amenaza para Rusia", ha advertido Lavrov, quien ha reiterado que continuarán con las operaciones militares hasta que Ucrania dé verdaderas muestras de querer una "solución negociada" al conflicto.

ATAQUES RUSOS SOBRE INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA

Por su parte, las autoridades rusas han informado este lunes de nuevos ataques contra infraestructuras energéticas y de transporte utilizadas por las Fuerzas Armadas de Ucrania, entre ellas unas instalaciones para fabricar drones.

Asimismo, han afirmado haber derribado a lo largo de esta jornada cerca de medio centenar de drones ucranianos que volaban hacia Moscú. Asimismo, ha confirmado un ataque ucraniano sobre un depósito de petróleo en Labinsk, en la región de Krasnodar, ubicada a orillas del mar Negro.

En el lado contrario, se ha registrado al menos la muerte de una persona por un ataque sobre Zaporiyia. Las autoridades ucranianas han informado de que durante la mañana de este lunes, Kiev y Járkov han estado siendo objetivo de drones rusos.