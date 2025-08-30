Fuerzas rusas han capturado en las últimas horas la localidad de Kamishevaja, en Donetsk

MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Rusia controla el 99,7 por ciento de Lugansk y el 79 por ciento de Donetsk, principales objetivos de la ofensiva militar iniciada hace ya más de dos años, según ha explicado el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas, el general Valeri Gerasimov.

Además, controlan el 74 por ciento de la región de Zaporiyia y el 76 por ciento de la región de Jersón, todas ellas anexionadas por la Federación Rusa en una medida no reconocida por la inmensa mayoría de la comunidad internacional, según recoge la radiotelevisión pública rusa RBC.

En Lugansk son apenas 60 kilómetros cuadrados los que aún están dominados por las Fuerzas Armadas ucranianas, ha destacado Gerasimov, que ha puesto en valor que desde marzo se han capturado 149 localidades y más de 3.500 kilómetros cuadrados.

Además, controlan siete poblaciones en la región de Dnipropetrovsk y trece más en Sumi, donde se ha establecido una "zona de seguridad" para evitar ataques ucranianos como el que en los ultimos meses les permitió penetrar en la región rusa de Kursk.

El Ministerio de Defensa ruso ha informado también este sábado de la "liberación" de la localidad de Kamishevaja, en la región ucraniana de Donetsk. "Unidades del grupo militar Vostok han liberado la localidad de Kamishevaja, en la República Popular de Donetsk, como consecuencia de acciones ofensivas", ha indicado el Ministerio.

Por otra parte, Moscú ha informado de que ha interceptado durante las últimas 24 horas cuatro misiles Neptuno y 233 drones de las Fuerzas Armadas ucranianas sobre distintas regiones del país, la mayor concentración de ellos sobre el mar Negro, según han informado las autoridades rusas.

El Gobierno ruso ha informado asimismo de ataques contra aeródromos e instalaciones de fabricación de misiles y de aviación ucranianas. "Las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa han realizado durante la pasada noche una intensiva campaña de ataques con armamentos de alta precisión desde tierra, aire y mar contra vehículo aéreos no tripulados y empresas de la industria de misiles y de aviación, así como aeródromos de Ucrania", ha explicado el Ministerio de Defensa.

Estos ataques se producen en un momento de máxima tensión en la región, después de que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, haya denunciado este viernes que Rusia concentra 100.000 militares cerca de la ciudad de Pokrovsk (Donetsk), un punto clave para la logística del despliegue ucraniano en el este del país, en el marco de la invasión rusa, iniciada el 24 de febrero de 2022.