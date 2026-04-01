Ucrania.- AMP.- Rusia asegura tener el "control total" de la provincia de Lugansk, en el este de Ucrania

Archivo - Un militar de Ucrania durante una práctica con drones - Ashley Chan/SOPA Images via ZUMA / DPA - Archivo

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han asegurado este miércoles que tienen el "control total" de la autoproclamada República Popular de Lugansk, situada en la región del Donbás, en el este del país, una zona que dan ahora por "complemente liberada".

El Ministerio de Defensa de Rusia ha indicado que las unidades del grupo de fuerzas Oeste "han concluido con éxito" sus operaciones en la región, cuyas autoridades prorrusas han defendido en el pasado que "el objetivo es ser parte de Rusia".

El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció el 24 de febrero el inicio de la invasión de Ucrania, días después de reconocer la independencia de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk.

RUSIA TOMA OTRAS DOS LOCALIDADES

Este mismo miércoles, el Ministerio de Defensa de Rusia ha anunciado la toma de otras dos localidades en las provincias ucranianas de Járkov y Zaporiyia, unos avances que llegan tras más de cuarto años de invasión.

El Ministerio de Defensa ruso ha apuntado en un comunicado difundido a través de Telegram que militares rusos se han hecho con el control de la localidad de Boikovo, en Zaporiyia, donde se han "infligido pérdidas a formaciones de una brigada mecanizada, dos brigadas de asalto y tres regimientos de asalto".

"Las pérdidas entre las filas ucranianas ascienden a 275 efectivos, un vehículo blindado de transporte de personal, 11 vehículos motorizados, una estación de guerra electrónica y un depósito de material", recoge el texto.

Asimismo, ha señalado que desde el inicio de la guerra las fuerzas rusas han destruido 671 aeronaves, 284 helicópteros, más de 120.000 vehículos aéreos no tripulados, 652 sistemas de misiles antiaéreos, 28.630 carros de combate, 1.694 vehículos de combate con sistemas de lanzamiento múltiples y más de 58.000 vehículos militares.

Además, las tropas rusas han dado por "liberada" la ciudad de Verjniaia Pisarevka, en Járkov, "gracias a las acciones decisivas del grupo Norte de las Fuerzas Armadas".

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en el este de Ucrania, si bien el epicentro de los progresos se sitúa en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.