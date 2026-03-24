Archivo - August 28, 2017 - Lviv, Ukraine - The ornate baroque interior of the Bernardine Church in central Lviv, Ukraine, photographed on 28 August 2017. - Europa Press/Contacto/Dominic Dudley - Archivo

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas rusas han atacado este martes el centro histórico de la ciudad ucraniana de Leópolis, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), produciéndose daños en la iglesia barroca de San Andrés e hiriendo al menos a dos personas.

"Rusia ha atacado un concurrido centro urbano a plena luz del día. Hace apenas unos minutos, drones ruso-iraníes han atacado la ciudad de Leópolis, hiriendo gravemente a dos personas. Uno de los objetivos era la iglesia de San Andrés, del siglo XVII, que forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO", ha denunciado la primera ministra de Ucrania, Yulia Sviridenko, en redes sociales.

El ministro de Exteriores ucraniano, Andrii Sibiha, ha instado en un mensaje difundido en redes sociales al director general de la UNESCO, Jaled el Enany, a responder "de inmediato" frente a dicho "crimen en los términos más enérgicos".

"Ucrania utilizará todos los mecanismos disponibles para proteger nuestro patrimonio cultural y garantizar la rendición de cuentas (...) No solo el centro de la ciudad, sino también las zonas residenciales de Leópolis se han visto afectadas", ha señalado.

Según la UNESCO, la ciudad de Leópolis fue fundada a finales de la Edad Media y se ha preservado prácticamente intacta su topografía urbana medieval. La iglesia de San Andrés, ubicada cerca de la Plaza Soborna, forma parte del llamado conjunto religioso de los Monasterios Bernardinos.

Por otro lado, el alcalde de la ciudad, Andrii Sadovii, ha indicado en redes sociales que hay al menos 26 heridos que han sido trasladados a distintos hospitales de la zona a raíz del ataque masivo sobre el óblast, que ha afectado, entre otros, a los distritos de Halitskyi y Sijiv.

Más tarde, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se ha hecho eco de los ataques a infraestructura civil, incluyendo en el centro histórico de Leópolis. "La historia de esta iglesia se remonta a principios del siglo XVII", ha señalado durante su discurso vespertino, tildando el ataque de "perverso".

"En Ivano-Frankivsk, un hospital de maternidad resultó dañado. La escala del ataque de hoy indica claramente que Rusia no tiene intención alguna de poner fin realmente a esta guerra", ha precisado, reiterando nuevamente que sin "presión adicional" sobre Moscú, el país "no desarrollará deseo de retirarse de la guerra" y llegar a un acuerdo para poner fin a las hostilidades.

"El hecho de que las sanciones contra Rusia se hayan relajado parcialmente sirve al interés de Rusia de continuar la guerra. Los rusos ganarán al menos 2.000 millones de dólares con la flexibilización de las sanciones sólo en estas semanas, lo que es peligroso para todos", ha aseverado.