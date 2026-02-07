Ucrania.- AMP.- Rusia ataca el corazón de la red ucraniana con bombardeos a plantas térmicas y líneas de alta tensión

January 25, 2026, Kyiv, Ukraine: Rescuers stand by a makeshift stove as they are on duty near mobile heating tents set up in Kyivâ€s northern left-bank Desnianskyi district to counter power and heating outages caused by Russian strikes on Ukraineâ€s energ - Europa Press/Contacto/Hennadii Minchenko

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La operadora energética estatal ucraniana NPC Ukrenergo ha denunciado a primera hora del sábado que el Ejército de Rusia ha atacado instalaciones cruciales para el mantenimiento de la red eléctrica de Ucrania, como centrales térmicas y líneas de alta tensión lo que ha provocado cortes del suministro en la "mayoría de regiones" del país, sin que por el momento haya información de cuando volverá a operar con normalidad.

"Rusia está llevando a cabo otro ataque masivo contra las instalaciones de la red eléctrica ucraniana. Debido a los daños causados por el enemigo, se han decretado cortes de emergencia en la mayoría de las regiones", ha anunciado la compañía ucraniana en redes sociales.

Los ataques rusos han alcanzado dos de los pilares del sistema ucraniano: las centrales térmicas de Burshtyn, en la región de Ivano-Frankivsk, y de Dobrotvir en la región de Leópolis, ha informado posteriormente el ministro de Energía, Denis Shmihal.

Las subestaciones y líneas de 750 kV y 330 kV, que constituyen la base de la red eléctrica de Ucrania, también fueron atacadas. Dada la situación, Ukrenergo ha activado una solicitud de asistencia de emergencia a Polonia.

Las fuerzas rusas continúan atacando posiciones ucranianas todavía y los trabajos para restablecer el suministro comenzarán cuando "la situación de seguridad lo permita", de nuevo según la compañía ucraniana.

Asimismo, han advertido a la población que la información publicada con anterioridad sobre cortes eléctricos ya no está vigente debido a esta interrupción de emergencia. "Siga las noticias en las páginas oficiales de las autoridades energéticas regionales de su región", concluye el mensaje.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha informado de que el ataque ha comprendido más de 400 drones y alrededor de 40 misiles de diversos tipos.

"Los principales objetivos fueron la red eléctrica, las centrales eléctricas y las subestaciones de distribución", ha indicado el mandatario. "Moscú debe ser privada de la capacidad de usar el frío como arma contra Ucrania. Esto requiere misiles para Patriot, NASAMS y otros sistemas. Cada envío nos ayuda a superar este invierno", ha añadido en redes sociales.

La infraestructura energética de Ucrania se encuentra gravemente dañada por los ataques rusos que se repiten de manera constante. A lo largo de esta semana, las autoridades ucranianas denunciaron nuevos ataques contra infraestructuras energéticas en el este del país, dejando a muchos ciudadanos ucranianos sin suministro en las regiones de Sumi, Járkov, Dnipropetrovsk, y Cherkasi.