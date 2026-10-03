Ucrania.- AMP.- Rusia ataca el Puente Norte de Kiev en el tercer día de bombardeos contra viaductos de la capital

Archivo - January 30, 2025, Kyiv, Ukraine: KYIV, UKRAINE - JANUARY 30, 2025 - Pedestrian Park bridge over the Dnipro River to Trukhaniv Island, Kyiv, capital of Ukraine - Pavlo Bahmut / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Rusia ha lanzado en las últimas horas un bombardeo contra el Puente Norte de Kiev que ha paralizado temporalmente el tráfico, en lo que se trata del tercer día consecutivo de ataques contra los viaductos que salvan el río Dnieper a su paso por la capital ucraniana.

El ataque, ocurrido sobre las 07.00 de la mañana, hora local, ha sido anunciado en un primer momento por el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, quien ha explicado en sus redes sociales que el tráfico ha quedado bloqueado en ambos sentidos por los daños sufridos en la calzada.

"Dos personas han resultado heridas esta mañana como consecuencia del ataque enemigo contra el Puente Norte, en la capital. Uno de los heridos ha sido atendido en el mismo lugar. El segundo ha sido hospitalizado y está recibiendo atención médica", ha explicado Klitschko en redes sociales.

El exboxeador ha reconocido que "la capital se encuentra en una situación muy dramática". "El enemigo está destrozando la infraestructura, las estructuras esenciales, la logística, la vivienda y los servicios sociales. El agresor también se ha propuesto destruir el sector energético una vez más", ha añadido en rueda de prensa.

Posteriormente, el Ministerio de Defensa ruso ha confirmado el puente fue atacado con drones con la intención de paralizar "el movimiento de tropas y la logística para el suministro de carga militar a las Fuerzas Armadas ucranianas".

El pasado viernes, un dron ruso atacó el Puente Sur sobre el río Dniéper, lo que supuso el cuarto ataque con drones de este tipo en dos días.