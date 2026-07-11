Archivo - FILED - 02 August 2023, Ukraine, Izmail: A woman walks a dog outside the building of the Marine Terminal damaged in the Russian drone attack on the port infrastructure of Izmail situated on the Danube River Wednesday night. Photo: -/Ukrinform/dp - -/Ukrinform/Dpa - Archivo

MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa de Rusia ha anunciado que ha atacado esta pasada noche tres puertos ucranianos en la región suroccidental de Odesa, entre ellos el de Izmaíl, el más grande de la porción del río Danubio que recorre el país, escenario de un bombardeo que ha dejado cuantiosos daños materiales a la espera de que las autoridades ucranianas se pronuncien sobre lo ocurrido.

El jefe regional ucraniano Oleg Kiper se ha limitado a confirmar por ahora dos muertos y un herido, y que "una instalación de infraestructura civil resultó afectada", sin dar más detalles en su mensaje, publicado en su cuenta de Telegram. "La valoración de de las consecuencias del ataque enemigo está en curso", ha concluido.

Por su parte y en un primer comunicado, el Ministerio de Defensa ruso describió el puerto de Izmaíl como "un centro logístico alternativo vital para las Fuerzas Armadas de Ucrania en el río Danubio".

El ataque, según el Ministerio, ha dañado "depósitos de combustible, muelles de carga, estaciones de bombeo de combustible, áreas de almacenamiento de armas y equipo militar, y centros de control de la infraestructura portuaria".

Rusia también ha anunciado ataques contra el puerto de Chornomorsk y el puerto de Yuzhni, también en Odesa. El primero "gestiona una parte importante de la carga de cereales, contenedores y graneles que representan hasta el 90 por ciento de las exportaciones agrícolas de Ucrania"; mientras que el segundo "facilita la exportación de productos agrícolas, mineros y metalúrgicos ucranianos y sirve como centro logístico para las Fuerzas Armadas de Ucrania".