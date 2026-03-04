Ucrania.- AMP.- Rusia denuncia un ataque con lanchas no tripuladas ucranianas contra un metanero ruso en el Mediterráneo

Archivo - 21 December 2025, Russia, St. Petersburg: Russian President Vladimir Putin attends a meeting of the Supreme Eurasian Economic Council at Boris Yeltsin Presidential Library. Photo: Sergei Bulkin/TASS via ZUMA Press/dpa - Sergei Bulkin/TASS via ZUMA Pres / DPA - Archivo

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Ucrania ha denunciado este miércoles un ataque con lanchas no tripuladas lanzado por Ucrania contra un metanero ruso en el mar Mediterráneo, antes de especificar que el suceso tuvo lugar frente a las costas de Libia, "cerca de las aguas territoriales de Malta", y agregar que los 30 miembros de la tripulación fueron rescatados.

El Ministerio de Transportes de Rusia ha afirmado en un comunicado publicado en su redes sociales que "el metanero ruso 'Arctic Metagaz' fue atacado el 3 de febrero cerca de las aguas territoriales de Malta, un Estado miembro de la Unión Europea".

"El buque inició ruta en Murmansk y portaba una carga que cumplía con las normas internacionales. El ataque tuvo lugar frente a las costas de Libia y fue perpetrado por lanchas no tripuladas ucranianas", ha dicho, al tiempo que ha afirmado que "gracias a los esfuerzos coordinados de los servicios de rescate malteses y rusos, los 30 tripulantes, todos rusos, fueron rescatados".

Así, ha recalcado que Moscú considera este suceso "un acto de terrorismo internacional y piratería marítima" y "una flagrante violación de las normas fundamentales de la ley marítima internacional". "Estos actos criminales, cometidos en connivencia con las autoridades de Estados miembro de la UE, no deben ser ignorados por la comunidad internacional", ha zanjado.

Por su parte, las Fuerzas Armadas maltesas afirmaron el martes que habían sido informadas de un incidente "fuera de su Área de Búsqueda y Rescate" que implicaba al 'Arctic Metagaz', según un mensaje publicado en sus redes sociales. "Tras recibir la alerta, el Centro de Coordinación de Rescate de Malta inició procedimientos de verificación y esfuerzos para determinar la posición exacta del buque", detallaron.

"El buque fue localizado y se llevaron a cabo acciones de coordinación en línea con las obligaciones internacionales de búsqueda y rescate, incluidas transmisiones a la navegación y enlaces con las autoridades internacionales pertinentes", sostuvieron, antes de apuntar que "los supervivientes fueron localizados en el Área de Búsqueda y Rescate libia en un bote salvavidas".

"Toda la tripulación estaba a salvo a bordo del bote", zanjó, sin que las autoridades ucranianas se hayan pronunciado por ahora ni hayan reivindicado la autoría de este ataque contra el 'Arctic Metagaz', que se encuentra bajo sanciones de Estados Unidos y Reino Unido por pertenecer supuestamente a la llamada 'flota fantasma' de Rusia.