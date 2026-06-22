Rusia denuncia cinco muertos en el ataque ucraniano contra una fábrica en Vorónezh

June 16, 2026, Zaporizhzhia Region, Ukraine: A serviceman checks the wheels of a minibus from a batch of 14 vehicles handed over to eight Ukrainian military units operating in the Zaporizhzhia sector, Ukraine, on June 16, 2026. Part of the vehicles will r - Europa Press/Contacto/Dmytro Smolienko

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos cinco personas han muerto este lunes en un ataque perpetrado por el Ejército ucraniano contra una fábrica en Vorónezh, en el centro de Rusia, han denunciado las autoridades locales.

"Cinco personas han muerto como consecuencia del ataque con misiles contra la ciudad. Varias decenas de ciudadanos buscaron atención médica, pero la mayoría ya han sido dados de alta tras recibir tratamiento", ha indicado el gobernador de Voronezh, Alexander Gusev, en sus redes sociales.

El dirigente ha confirmado además la extinción del incendio provocado en la fábrica, si bien al menos una decena de edificios residenciales han sufrido daños, incluidas seis viviendas, y medio centenar de vehículos.

Gusev ha señalado además que las familias de los fallecidos serán indemnizadas con un monto valorado en un millón de rublos (unos 11.700 euros) mientras que los heridos graves recibirán cada uno 300.000 rublos (3.500 euros).

Ucrania viene reivindicando su campaña de ataques de largo alcance contra objetivos dentro de Rusia, unos bombardeos en los que emplea armas ucranianas y que enmarca en su estrategia de llevar el conflicto que inició el presidente ruso, Vladimir Putin, de vuelta a Rusia.

"Putin no solo calculó mal al atacar Ucrania. Cometió un error histórico. Con cada mes que pasa sin que acepte este hecho y ponga fin a la guerra, las cosas no harán más que empeorar para él y su régimen", señaló recientemente el ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, sobre los ataques de largo alcance.