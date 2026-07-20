Rusia denuncia el lanzamiento de "más de 400 drones" por parte de Ucrania contra Moscú, con nueve heridos

Archivo - Imagen de archivo de los daños causados por un dron en Moscú - Bai Xueqi / Xinhua News / Contactophoto - Archivo

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han denunciado este lunes el lanzamiento de "más de 400 drones" por parte de Ucrania contra la región de Moscú desde la tarde del domingo, unos ataques que habrían dejado al menos nueve heridos y daños materiales en varios puntos, en medio de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

El alcalde de Moscú, Sergei Sobianin, ha indicado en un mensaje en redes sociales que "entre las 20.30 y las 5.00 horas (hora local) se detectó el vuelo de más de 400 drones enemigos hacia la región de Moscú". "La mayoría de ellos fueron neutralizados por los sistemas de defensa antiaérea a distancias lejanas, mientras que 85 fueron destruidos cuando se aproximaban a Moscú", ha especificado.

En este sentido, el gobernador de la región de Moscú, Andrei Vorobiov, ha apuntado que hasta el momento se han confirmado diez heridos, entre ellos una niña de once años y tres ciudadanos chinos. Estos últimos han sido ingresados en un hospital de Domodedovo, sin más detalles sobre la gravedad de su estado.

La Embajada de China en Rusia ha manifestado que está al tanto de la situación y que trabaja para esclarecer el estado de sus ciudadanos, tal y como ha recogido la agencia china de noticias Xinhua.

El Ministerio de Defensa ruso ha señalado por su parte que entre la noche del domingo y la madrugada del lunes han sido interceptados 381 drones en varias regiones del país, entre ellas la de Moscú, así como sobre aguas del mar de Azov, el mar Negro y la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, un paso no reconocido por la comunidad internacional.