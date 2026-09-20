AMP-Rusia denuncia el mayor ataque ucraniano de la guerra durante el último día de votación de las legislativas

Archivo - RUSSIA, MOSCOW REGION - MAY 17, 2026: The scene of a drone crash site in Pogorelkin,Image: 1099703644, License: Rights-managed, Restrictions: * Switzerland And Russia Rights Out *, Model Release: no , Credit line: Sergei Shakhidzhanyan / Zuma P - Sergei Shakhidzhanyan / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa ruso ha informado de 1.951 ataques de drones y ocho misiles lanzados por las Fuerzas Armadas ucranianas durante la jornada del domingo contra territorio controlado por Rusia, lo que supone el mayor ataque desde el inicio de la guerra, coincidiendo con la tercera y última jornada de las elecciones legislativas rusas, en las que Rusia Unida se ha impuesto con más del 57% de votos.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, ha denunciado que las fuerzas ucranianas han lanzado el "mayor ataque con drones" sobre la capital rusa, con el claro propósito de "perturbar" la jornada electoral de este domingo en la que los electores están llamados a renovar la Duma Estatal, la Cámara Baja del Parlamento.

Sobianin ha cifrado por la tarde en 450 los vehículos aéreos no tripulados que tenían como objetivo la capital rusa, algunos de los cuales sí han logrado alcanzar una refinería de petróleo, aunque no se han tenido que lamentar víctimas, ha explicado.

Para el presidente del partido gubernamental Rusia Unida, Dimitri Medvedev, Rusia ha realizado "esfuerzos titánicos y colosales" contra las elecciones. Sin embargo, solo han conseguido "unir a los votantes, unir a nuestro pueblo". "Este es probablemente el resultado más importante de estas elecciones", ha señalado.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha asegurado que "el intento de ataque masivo contra Moscú ha fracasado y el enemigo no ha logrado sus objetivos".

Sin embargo, las autoridades rusas han confiramdo la muerte de dos personas en la región de Moscú y dos más en la parte de la región ucraniana de Jersón, controlada por Rusia.

En Jersón, una vocal de mesa identificada como Olga Zimianenko ha muerto y otra persona ha fallecido en un ataque de un dron contra un autobús, según ha informado la presidenta de la Comisión Electoral Central rusa, Ela Pamfilova.

Asimismo ha habido un "incendio provocado" en un colegio electoral de Komi, también en Jersón, según Pamfilova, que ha apuntado que la persona responsable ha sido ya arrestada.

El gobernador de la región de Moscú, Anderi Vorobiov, ha informado del derribo de 249 drones ucranianos en 17 distritos de la región y ha confirmado la muerte de dos personas, concretamente en los distritos de Orejovo-Zuyevski y de Ramenski. Otras 20 personas están heridas, 15 de las cuales han tenido que ser atendidas en hospitales.

Todo ello ha ocurrido en medio de las elecciones parlamentarias que se celebran desde el pasado viernes, las primeras desde el inicio de la invasión de Ucrania en febrero de 2022, con la novedad de que se han habilitado centros de votación en los territorios ucranianos bajo control militar ruso.

VICTORIA DE RUSIA UNIDA

El partido gubernamental Rusia Unida ha ganado las elecciones con un 57,07% de apoyo, según el resultado oficial publicado por la Comisión Electoral Central rusa y correspondiente al 20,82% del escrutinio.

Por detrás del partido del presidente Vladimir Putin se sitúa el Partido Comunista de la Federación Rusa con un 14,04% de votos, según ha informado la presidenta del la Comisión Electoral Central, Ela Pamfilova. En tercera posición se sitúa el Partido Democrático Liberal (9,31%), seguido de Gente Nueva (7,93%) y de Una Rusia Justa (5,14%).

En cuanto a la participación, ha sido del 56% hasta las 20.08 horas, la más alta desde el final de la Unión Soviética, pese a que ha estado marcada por los ataques de Ucrania que han causado al menos cuatro muertos.

La votación para estos comicios comenzó el viernes 18 de septiembre y ha durado hasta este domingo. La mitad de los 450 diputados de la Duma se eligen en listas de partidos y el resto, en circunscripciones de elección directa. La legislación rusa establece un mínimo del 5% para obtener representación.

La Comisión Electoral Central de Rusia ha informado de que hasta las 13.37 horas de este domingo, un 50,46% de los electores habían ejercido ya su derecho al voto. Se da por hecha una nueva victoria del partido oficialista Rusia Unida, que actualmente controla 315 de los 450 escaños que conforman la Cámara.