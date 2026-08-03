Ucrania.- AMP.- Rusia denuncia la muerte de diez personas y varias decenas de heridos en nuevos ataques ucranianos

August 1, 2026, Kharkiv Region, Ukraine: A soldier from a unit of the 13th Khartiia Operational Brigade, tasked with destroying Russian aerial targets, holds a rifle while on duty in one of the sectors in the Kharkiv region, Ukraine, August 1, 2026. The u - Europa Press/Contacto/Viacheslav Madiievskyi

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades rusas han denunciado este lunes la muerte de diez personas, así como de varias decenas de heridos, como consecuencia de los ataques de las fuerzas ucranianas lanzados durante las últimas horas sobre Krasnodar y Crimea.

El gobernador de la provincia de Krasnodar, Veniamin Kondratiev, ha informado de la muerte de seis personas, entre ellas tres menores de edad, en la localidad rural de Arjipo-Ósipovka, cerca de Gelendzhik, ubicada a orillas del mar Negro.

"Ha ocurrido una tragedia", ha lamentado, al tiempo que ha dado cuenta de 40 heridos. Kondratiev ha detallado en sus redes sociales que el ataque con dron tenía como objetivo centros civiles. "Lo ocurrido hoy es un ataque selectivo del régimen de Kiev contra personas comunes sin ninguna relación militar", ha denunciado.

"Este ataque terrorista cínico e inhumano contra niños es injustificable", ha enfatizado el gobernador.

Por su parte, el gobernador de Crimea, Sergei Aksionov, ha informado de la muerte de otras cuatro personas, además de varios heridos adicionales, como consecuencia de este nuevo y "bárbaro" ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que en los últimos días han intensificado sus operaciones en esta península.

NUEVOS ATAQUES SOBRE CRIMEA

Por su parte, los servicios de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania han dado este lunes más detalles acerca de un ataque de finales de julio dirigido con éxito sobre unas instalaciones que albergan sistemas de radar en Crimea.

"No habrá lugar para los invasores en Crimea, ni en el mar, ni en el espacio aéreo sobre el mar Negro, ni en tierra. Crimea es Ucrania", han reivindicado así las autoridades militares un territorio anexionado a Rusia en 2014.

Durante la pasada noche, Ucrania también ha confirmado nuevos ataques en las instalaciones de Wildberries, la empresa de comercio electrónico más grande de Rusia, en la región de Vladimir, y en la Universidad Tecnológica Estatal de Bélgorod, donde supuestamente se viene desarrollando sistemas de control de drones.