Ucrania.- AMP.- Rusia denuncia un muerto y seis heridos en un ataque ucraniano contra un bloque de viviendas en Briansk

Archivo - Ambulancias en Briansk, Rusia - GOBIERNO DE BRIANSK - Archivo

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un ataque de Ucrania contra la ciudad rusa de Briansk, en el oeste del país, ha dejado este viernes al menos un muerto y seis heridos, según han informado las autoridades locales rusas.

El gobernador de la región homónima, Yegor Kovalchuk, ha denunciado que un número no concretado de misiles ucranianos han alcanzado un bloque de viviendas en el barrio de Sovetski, el centro administrativo de la ciudad.

El impacto de los proyectiles ucranianos ha provocado un incendio en el lugar que ha llevado a la evacuación del resto de los residentes, según el gobernador.

Ucrania todavía no se ha pronunciado sobre este ataque, mientras que ha denunciado a su vez las muertes de una madre y su hijo de 9 años murieron en un ataque con drones rusos en la región fronteriza ucraniana de Sumi, según el jefe de la administración local, Oleh Hrihorov, en su cuenta de Telegram.

Otras cuatro personas resultaron heridas, entre ellas el padre y la abuela del niño, quienes fueron trasladados al hospital con quemaduras graves.

Además, en la ciudad de Smila, en el centro de Ucrania, cinco personas resultaron heridas en un ataque con drones rusos, según informó la fiscalía regional de Cherkasi, antes de denunciar que esta asalto ha ido específicamente dirigido contra la infraestructura civil.