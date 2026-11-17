El ministro de Exteriores, Sergei Lavrov. - Щербак Александр / Zuma Press / Europa Press

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades rusas han denunciado este martes la presencia de soldados franceses en las filas del Ejército ucraniano y han advertido de una "participación directa" en la guerra desatada en febrero de 2022 cuando el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó la invasión de Ucrania.

El ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, ha afirmado que "Rusia es consciente de la presencia de tropas extranjeras en territorio ucraniano", por lo que ha transmitido sus preocupaciones a los países "correspondientes". "Creo que las tropas extranjeras llevan en Ucrania más de seis meses. Y no solo las francesas", ha aclarado.

"Somos conscientes de ello. Hemos trasladado nuestras preocupaciones a través de los canales existentes, advirtiendo a los países en cuestión de que esto ya no constituye un apoyo a Ucrania, sino una participación directa en la guerra, además de incluir ayuda en la designación de objetivos, el suministro de datos por satélite y mucho más", ha afirmado durante su viaje a Filipinas con motivo de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) que se está celebrando en el país.

Varios contingentes de pequeño tamaño conformados por soldados franceses se encuentran sobre el terreno en Ucrania desde hace meses con el objetivo de entrenar a militares y realizar labores de mantenimiento.

"Rusia ha advertido a Occidente mil veces de que cualquier despliegue de fuerzas de estabilización en Ucrania supondría la entrada directa de Europa en la guerra: ¿Para qué quieren un alto el fuego? Quieren desplegar allí fuerzas de estabilización de inmediato", ha recalcado Lavrov.

En este sentido, ha hecho hincapié en que esto ya se ha denunciado en numerosas ocasiones: "Empezando por el presidente, pasando por un servidor y muchos otros funcionarios, todos hemos dicho que cualquier despliegue de fuerzas de estabilización significaría la entrada directa e innegable de Europa en la guerra".

CRÍTICAS DE FRANCIA

Por su parte, la ministra delegada de Defensa de Francia, Alice Rufo, ha descrito como "absurdas" las acusaciones sobre el despliegue de estos soldados en Ucrania para su "participación directa en el conflicto".

En este sentido, ha confirmado que su objetivo es únicamente el de "contribuir a labores de entrenamiento y misiones de mantenimiento" y ha hecho hincapié en que existe una "ausencia de intención alguna a la hora de luchar". "Estas declaraciones son absurdas", ha incidido, según informaciones del diario 'Le Figaro'.

"Hay una completa ausencia de intención sobre este asunto, al contrario de lo que el ministro de Exteriores ha dicho esta mañana cuando ha hablado de una implicación directa", ha zanjado.