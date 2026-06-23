Rusia denuncia que Ucrania quiere meter a Bielorrusia en la guerra y avisa de que defenderá a su aliado

RUSSIA, MOSCOW - JUNE 19, 2026: Russia's Minister of Foreign Affairs Sergei Lavrov gives a joint press conference with Madagascar's Minister of Foreign Affairs N'Diaye after talks at the Reception House of the Russian Ministry of Foreign Affairs - Europa Press/Contacto/Yevgeny Messman

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Rusia ha advertido este martes de que, tras las últimas amenazas de las autoridades ucranianas sobre lanzar ataques contra Bielorrusia si entra en la guerra, es evidente que pretenden inmiscuir a Minsk en el conflicto y ha avisado de que tomará "todas las medidas" para garantizar la seguridad de su aliado.

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha señalado que esta postura del presidente ucraniano "tiene claramente como objetivo involucrar directamente a Bielorrusia en el conflicto y expandir el alcance geográfico de las operaciones militares" lo que haría más complicado resolver la guerra.

Asimismo, Lavrov ha recordado que Rusia y Bielorrusia mantienen vigente un nuevo acuerdo de seguridad desde marzo de 2025 por el cual "si fuera necesario", Moscú está dispuesto "a adoptar todas las medidas estipuladas en el tratado para garantizar la seguridad" de su aliado, según ha recogido la agencia Interfax.

En las últimas semanas, la tensa relación entre Kiev y Minsk ha escalado varios peldaños más, incluyendo amenazas entre las partes. El Ejército ucraniano afirmó tener bajo el punto de mira unos 500 objetivos bielorrusos en caso de un hipotético ataque de Minsk, que niega cualquier interés por agredir a su país vecino.

Por su parte, el pasado viernes, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dio a Bielorrusia el plazo de una semana para que retirara de manera voluntaria las torres de repetición que tiene repartidas en dos regiones fronterizas y que estarían sirviendo para "dirigir" los ataques rusos sobre población ucraniana. "Si él no lo hace, lo haremos nosotros", avisó el mandatario.

MEDIACIÓN DE OCCIDENTE

Aún con todo, Lavrov ha afirmado que están dispuestos a restablecer "en cualquier momento" los contactos con Ucrania desde donde se dejaron, interrumpidos después de que Estados Unidos interrumpiera momentáneamente su labor como intermediario para ocuparse de su propia guerra con Irán.

Lavrov ha recordado que el presidente ruso, Vladimir Putin, ha venido señalando en varias ocasiones que prefieren "una solución política y diplomática" al conflicto, pero en base a los puntos establecidos en agosto del año pasado en la cumbre de Anchorage, en Alaska.

Sin embargo, Lavrov ha vuelto a poner de manifiesto las dudas cada vez mayores de la parte rusa acerca de aquella cumbre, deslizando que podría haberse celebrado con el único objetivo de dar tiempo a Ucrania para rearmarse. "Ni siquiera quiero pensarlo, pero, en realidad, así fue como resultó", ha lamentado.

En ese sentido, ha cuestionado que Occidente ejerza como mediador independiente, algo que ya puso en duda también el propio secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien recordó ante una comisión del Congreso que Washington no puede arrogarse dicha etiqueta pues suministra armas a una de las partes.

"Todos los acercamientos occidentales y todas las esperanzas puestas en Occidente como mediador imparcial han fracasado hace tiempo (...) simplemente no hay que tomarlos en serio", ha desdeñado.